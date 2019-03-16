İzmir'de Yüksekten Düşen Kişi Öldü

İzmir'de asansör boşluğuna düşen yaşlı adam hayatını kaybetti.

İzmir'de asansör boşluğuna düşen yaşlı adam hayatını kaybetti.



Alınan bilgiye göre, Konak ilçesi Eşrefpaşa Caddesi'nde oturduğu apartmandaki asansör boşluğunu fark etmeyen 82 yaşındaki N.Ü, 3. kattan beton zemine düştü.



Haber verilmesi üzerin olay yerine gelen 112 Acil Servis ve AKS 110 ekipleri, N.Ü'nün hayatını kaybettiğini belirledi.



N.Ü'nün cesedi, olay yeri incelemesinin ardından İzmir Adli Tıp Kurumu morguna götürüldü.

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