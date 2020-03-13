İzmir'de Yunan Sahil Güvenlik unsurlarınca geri itilen 34 sığınmacı kurtarıldı - Son Dakika
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İzmir'de Yunan Sahil Güvenlik unsurlarınca geri itilen 34 sığınmacı kurtarıldı

6 saat önce

İzmir'in Dikili ilçesinde, Yunan Sahil Güvenlik unsurlarınca Türk kara sularına dönmeye zorlanan 34 sığınmacı karaya çıkarıldı.

İzmir'de Yunan Sahil Güvenlik unsurlarınca geri itilen 34 sığınmacı kurtarıldı, System.String[]

İzmir'in Dikili ilçesinde, Yunan Sahil Güvenlik unsurlarınca Türk kara sularına dönmeye zorlanan 34 sığınmacı karaya çıkarıldı.

Sahil Güvenlik Komutanlığından yapılan açıklamaya göre, Yunan Sahil Güvenlik unsurları tarafından Dikili açıklarına geri itilen lastik bottaki sığınmacıların yardım talebinde bulunması üzerine bölgeye Sahil Güvenlik botu yönlendirildi.


Ekipler, aralarında kadın ve çocukların da bulunduğu lastik bottaki 17 Kongo, 11 Somali, 4 Suriye ve 2 Orta Afrika uyruklu 34 sığınmacıyı kurtardı.

Dikili, İzmir, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 13.03.2020 09:34 Kaynak: AA
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