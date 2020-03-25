İzmir'de Yunan Sahil Güvenlik unsurlarınca geri itilen 79 sığınmacı kurtarıldı - Son Dakika
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İzmir'de Yunan Sahil Güvenlik unsurlarınca geri itilen 79 sığınmacı kurtarıldı

6 saat önce

İzmir'in Özdere ve Çeşme ilçelerinde Yunan Sahil Güvenlik unsurlarınca Türk kara sularına dönmeye zorlanan 79 sığınmacı kurtarıldı.

İzmir'de Yunan Sahil Güvenlik unsurlarınca geri itilen 79 sığınmacı kurtarıldı, System.String[]

İzmir'in Özdere ve Çeşme ilçelerinde Yunan Sahil Güvenlik unsurlarınca Türk kara sularına dönmeye zorlanan 79 sığınmacı kurtarıldı.

Sahil Güvenlik Komutanlığı ekipleri, Özdere ilçesi açıklarında Yunan Sahil Güvenlik unsurları tarafından Türk kara sularına geri itilen lastik bot içerisindeki düzensiz göçmenlerin yardım talebinde bulunması üzerine bölgeye sevk edildi.

Ekipler, aralarında kadın ve çocukların da olduğu lastik bottaki 36 Suriye, 9 Irak, 4 Kongo ve 1 Orta Afrika uyruklu 50 sığınmacıyı kurtardı.

Ayrıca, Çeşme ilçesi Karaabdullah Burnu açıklarında Yunan Sahil Güvenlik unsurları tarafından içinde sığınmacıların bulunduğu birbirine bağlı 3 ayrı lastik botun Türk kara sularına geri itildiğinin bildirilmesi üzerine bölgeye sevk edilen ekipler, 9 Eritre, 8 Suriye, 6 Somali, 3 Güney Afrika, 2 Filistin ve 1 Uganda uyruklu 29 sığınmacıyı karaya çıkarttı.

İzmir, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 25.03.2020 12:12 Kaynak: AA

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