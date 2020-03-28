İzmir'de Yunan Sahil Güvenlik unsurlarınca geri itilen 21 sığınmacı kurtarıldı - Son Dakika

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İzmir'de Yunan Sahil Güvenlik unsurlarınca geri itilen 21 sığınmacı kurtarıldı
7 saat önce
İzmir'in Çeşme ilçesinde Yunan Sahil Güvenlik unsurlarınca Türk kara sularına dönmeye zorlanan 21 sığınmacı kurtarıldı.
İzmir'in Çeşme ilçesinde Yunan Sahil Güvenlik unsurlarınca Türk kara sularına dönmeye zorlanan 21 sığınmacı kurtarıldı.
Sahil Güvenlik Komutanlığı ekipleri, Çeşme ilçesi Karada açıklarında Yunan Sahil Güvenlik unsurları tarafından Türk kara sularına itilen lastik bot içerisindeki sığınmacıların yardım talebinde bulunması üzerine bölgeye sevk edildi.
Ekipler, aralarında kadın ve çocukların da olduğu lastik bottaki Suriye uyruklu 21 sığınmacıyı kurtardı.
Haber Yayın Tarihi: 28.03.2020 10:32 Kaynak: AA
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