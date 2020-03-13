İzmir'de Yunanistan'ın ittiği 48 göçmen kurtarıldı - Son Dakika
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İzmir'de Yunanistan'ın ittiği 48 göçmen kurtarıldı

7 saat önce

İZMİR'in Dikili ilçesinde, 48 göçmen Yunan Sahil Güvenlik ekipleri tarafından Türk karasularına itilmesi sonucu mahsur kaldı.

İzmir'de Yunanistan'ın ittiği 48 göçmen kurtarıldı, System.String[]

İZMİR'in Dikili ilçesinde, 48 göçmen Yunan Sahil Güvenlik ekipleri tarafından Türk karasularına itilmesi sonucu mahsur kaldı. Harekete geçen Türk Sahil Güvenlik Komutanlığı ekipleri, göçmenleri kurtardı.

Sahil Güvenlik Komutanlığı ekipleri, Dikili ilçesi Madra Çayı açıklarında bir grup göçmenin yardım istediği bilgisine ulaştı. Harekete geçen ekipler, Yunan Sahil Güvenlik ekipleri tarafından Türk karasularına itilen 48 göçmenin bulunduğu noktaya geldi. Aralarında kadın ve çocukların bulunduğu lastik bot içerisindeki 28 Suriye, 10 Kongo, 5 Irak, 3 Somali, 1 Filistin ve 1 Mali uyruklu olmak üzere toplam 48 göçmen, Sahil Güvenlik Komtanlığı ekipleri tarafından kurtarıldı.


Dikili, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 13.03.2020 08:54 Kaynak: DHA
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