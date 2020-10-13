İzmir'de Yunanistan unsurlarınca Türk kara sularına bırakılan 25 sığınmacı kurtarıldı - Son Dakika

İzmir'de Yunanistan unsurlarınca Türk kara sularına bırakılan 25 sığınmacı kurtarıldı

13.10.2020 06:43
İzmir'de Yunanistan unsurlarınca Türk kara sularına bırakılan 25 sığınmacı kurtarıldı, System.String[]

İzmir'de Yunanistan unsurlarınca Türk kara sularına bırakılan can sallarındaki 25 sığınmacı kurtarıldı.

İzmir'de Yunanistan unsurlarınca Türk kara sularına bırakılan can sallarındaki 25 sığınmacı kurtarıldı.

Sahil Güvenlik Komutanlığından yapılan açıklamaya göre, Çeşme ilçesi Karaada açıklarında iki can salında bir grup sığınmacı olduğu bilgisi üzerine bölgeye sahil güvenlik botu yönlendirildi.

Ekipler, Yunanistan unsurlarınca Türk kara sularına bırakılan can sallarındaki 25 sığınmacıyı kurtardı.

Sığınmacılar, işlemlerin ardından İzmir İl Göç İdaresi Müdürlüğüne telim edildi.

Sahil Güvenlik, Yunanistan, İzmir, Türk, Güncel, Son Dakika

- Kaynak: AA

Son Dakika Güncel İzmir'de Yunanistan unsurlarınca Türk kara sularına bırakılan 25 sığınmacı kurtarıldı - Son Dakika

YORUMLAR

Son Dakika

Ünlü çiftin fotoğrafını paylaşıp olay yorum yapan Tuğba Ekinci, yeni polemiğin fitilini ateşledi Binlerce kişi kontrollü bir ortamda koronavirüse yakalanmak için gönüllü oldu Yamaç'ın en büyük düşmanı öldü! Çukur'da dengeleri değiştiren ayrılık Ormanda cansız bedeni bulunan şahıs, kendini kazara vurmuş Rusya'dan Türkiye'ye Dağlık Karabağ vetosu! Aliyev'in önerisi reddedildi Adnan Oktar, mahkemede 69 bin liralık prezervatif sorulunca topu kediciklere attı: Onlar kullanıyordur İhanet şüphesi yüzünden karısının kafasını kesti, kesik başla polis karakoluna gitti Eşine ilgi duyduğu adamı tabancayla vurup, öldürdü! Sokak ortasındaki cinayet kameralarda
Bölgeyi kalkındıracak yeni keşif! Erzurum'da ikinci altın rezervi bulundu Bölgeyi kalkındıracak yeni keşif! Erzurum'da ikinci altın rezervi bulundu         
23:50
Sinir krizi geçiren 18 yaşındaki genç, pompalı tüfekle önüne gelene ateş etti: 4 ölü, 3 yaralı Sinir krizi geçiren 18 yaşındaki genç, pompalı tüfekle önüne gelene ateş etti: 4 ölü, 3 yaralı         
22:37
Fatih Terim, Galatasaray'ın mali durumuyla ilgili konuştu: Deniz bitmiş Fatih Terim, Galatasaray'ın mali durumuyla ilgili konuştu: Deniz bitmiş         
22:05
Kendra Lust'ın kafes dövüşçüsü Perry'ye para teklif etti! Dövüşçünün sevgilisi, kabul etmedi Kendra Lust'ın kafes dövüşçüsü Perry'ye para teklif etti! Dövüşçünün sevgilisi, kabul etmedi         
20:23
Kök hücre tedavisi gören Mehmet Ali Erbil'den iki ay sonra ilk fotoğraf Kök hücre tedavisi gören Mehmet Ali Erbil'den iki ay sonra ilk fotoğraf         
19:40
Üvey babasının telefonunda banyoda çekilmiş fotoğraflarını gören genç kız intihara kalkıştı Üvey babasının telefonunda banyoda çekilmiş fotoğraflarını gören genç kız intihara kalkıştı         
16:07
Cani anne, 4 yaşındaki oğlunu asarak öldürdü Cani anne, 4 yaşındaki oğlunu asarak öldürdü         
15:44
Çevirme yapan trafik polisi, aracın arkasındaki şehitlerin fotoğraflarını elleriyle temizledi Çevirme yapan trafik polisi, aracın arkasındaki şehitlerin fotoğraflarını elleriyle temizledi         
14:00
"Bana teşkilatın numarasını verin" sözleriyle gündem olan kuryeye hapis istemi         
13:30
Kadir Şeker'in öldürdüğü Özgür Duran'ın annesi: Suriyeli şahit dinlensin Kadir Şeker'in öldürdüğü Özgür Duran'ın annesi: Suriyeli şahit dinlensin         
12:47
Telefona gelen linke tıkladı, hesabındaki bütün birikimini kaybetti Telefona gelen linke tıkladı, hesabındaki bütün birikimini kaybetti         
12:18
Mal varlıklarına el konulan ünlü iş adamı, çocukken ayakkabı boyadığı yerden fotoğraf paylaştı Mal varlıklarına el konulan ünlü iş adamı, çocukken ayakkabı boyadığı yerden fotoğraf paylaştı         
11:37
Maskeyi koluna takan genç kız, denetimdeki polisleri görünce kaçmaya başladı Maskeyi koluna takan genç kız, denetimdeki polisleri görünce kaçmaya başladı         
10:41
Hatay'da yanan ağaçlar hakkında paylaşım yapan Ezgi Mola'ya tepki yağıyor Hatay'da yanan ağaçlar hakkında paylaşım yapan Ezgi Mola'ya tepki yağıyor         
10:36
Güzelleşmek isterken hayatı kabusa döndü! 6 ameliyat geçirdi, cinsel organı bacağına yapıştı Güzelleşmek isterken hayatı kabusa döndü! 6 ameliyat geçirdi, cinsel organı bacağına yapıştı         
10:17
Kuzey Kore lideri Kim Jong-un, halkından gözyaşları içinde özür diledi Kuzey Kore lideri Kim Jong-un, halkından gözyaşları içinde özür diledi         
09:43
Son dakika! Merkez Bankası TL zorunlu karşılıklara uygulanan faiz oranını yüzde 7'ye çıkardı Son dakika! Merkez Bankası TL zorunlu karşılıklara uygulanan faiz oranını yüzde 7'ye çıkardı         
09:13
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 13.10.2020 06:47:19. #1.12#
ŞU AN BURADASINIZ: İzmir'de Yunanistan unsurlarınca Türk kara sularına bırakılan 25 sığınmacı kurtarıldı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]
ios android huawei