İzmir'de yurda yasa dışı yollarla giren 51 yabancı uyruklu yakalandı - Son Dakika

İzmir'in Seferihisar ve Urla ilçelerinde yurda kaçak yollarla giren 51 yabancı uyruklu yakalandı, organizatör oldukları iddiasıyla 2 şüpheli gözaltına alındı.

İzmir Valiliğinden yapılan açıklamaya göre, İl Jandarma Komutanlığı ekiplerince, Seferihisar ilçesi tatbikat alanı bölgesindeki 8 Somali, 9 Kongo, 3 Afganistan, 1 Yemen, 1 Etiyopya, 1 Senegal ve 5 Cibuti uyruklunun ülkeye kaçak yollarla girdiği tespit edildi.

Urla ilçesinde de 2 araçtaki 23 yabancı uyruklunun yasa dışı yollarla ülkeye girdiği belirlendi.

Organizatör olduğu değerlendirilen araç sürücüleri O.Ç. ve M.Ö. gözaltına alındı.

Yabancı uyruklular, işlemlerin ardından geri gönderme merkezine götürüldü.