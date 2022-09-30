İzmir'de yürek parçalayan olay! Kayıp olarak aranan kardeşlerin cansız bedeni yangın söndürme havuzunda bulundu - Son Dakika
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İzmir'de yürek parçalayan olay! Kayıp olarak aranan kardeşlerin cansız bedeni yangın söndürme havuzunda bulundu

30.09.2022 10:33
İzmir'de yürek parçalayan olay! Kayıp olarak aranan kardeşlerin cansız bedeni yangın söndürme havuzunda bulundu

İzmir'in Kınık ilçesinde, kayıp olarak aranan 10 ve 12 yaşındaki 2 erkek kardeşin yangın söndürme havuzunda cansız bedeni bulundu. Polis ekipleri ise olayla ilgili soruşturma başlattı.

İzmir'de oturan evli ve 3 çocuk babası Sadettin Pala, çocukları Eymen (10) ile Ömer'den (12) bir süredir haber alamayınca saat 17.00 sıralarında yakınları ile birlikte arama çalışması başlattı. Arama sonucunda Çümbülce mevkisinde bulunan yangın söndürme havuzunun yakınında çocuklara ait olduğu değerlendirilen elbise ve ayakkabılar bulundu. Bunun üzerine Pala ve yakınlarınca durum sağlık, jandarma ve itfaiye ekiplerine bildirildi.

CANSIZ BEDENLERİ HAVUZDA BULUNDU

Olay yerine gelen jandarma ve Bergama Orman İşletme Müdürlüğü ekipleri, havuzun çevresinde yaptıkları incelemenin ardından adrese balık adam ve AFAD görevlileri çağırıldı. Olay mahalline gelen ve havuza giren balık adamlar, Eymen ve Ömer'in cansız bedenine ulaştı. Olayla ilgili çok yönlü soruşturma başlatıldığı öğrenildi.

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Kaynak: İHA

Jandarma, İzmir, 3. Sayfa, Güncel, Son Dakika

Son Dakika 3. Sayfa İzmir'de yürek parçalayan olay! Kayıp olarak aranan kardeşlerin cansız bedeni yangın söndürme havuzunda bulundu - Son Dakika

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SON DAKİKA: İzmir'de yürek parçalayan olay! Kayıp olarak aranan kardeşlerin cansız bedeni yangın söndürme havuzunda bulundu - Son Dakika
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