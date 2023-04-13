İzmir'de yürek sızlatan görüntü: Yaşlı çift kanlar içerisinde kaldı - Son Dakika
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İzmir'de yürek sızlatan görüntü: Yaşlı çift kanlar içerisinde kaldı

13.04.2023 16:50
İzmir'de yürek sızlatan görüntü: Yaşlı çift kanlar içerisinde kaldı

İzmir'in Torbalı ilçesinde bahçe yüzünden tartıştıkları ve komşusu olan yaşlı çifti darbeden 2 kişi gözaltına alındı.

İzmir'in Torbalı ilçesinde bahçe yüzünden tartıştıkları ve komşusu olan yaşlı çifti darbeden 2 kişi gözaltına alındı. Meydana gelen olayın ardından kanlar içerisinde kalan yaşlı çiftin o görüntüleri yürek sızlattı.

Olay dün ilçeye bağlı 7 Eylül Mahallesi 5578 Sokak'ta meydana geldi. Edinilen bilgiye göre bir süredir kullandıkları ortak bahçeye sebze dikme yüzünden aralarında anlaşmazlık bulunan emekli imam Ali Aralık (67) ve eşi Hatice Aralık (65) ile komşuları arasında tartışma çıktı. Tartışmanın ardından gözü dönen komşuları, Aralık çiftine sopalarla saldırdı. Feci şekilde darbedilen yaşlı çift kanlar içerisinde kalırken durum 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirildi. İhbar üzerine olay yerine gelen sağlık ekipleri Ali ve Hatice Aralık çiftine ilk müdahaleyi olay yerinde yaparken, yaşlı çift daha sonra ambulansla hastaneye kaldırıldı. Yaralıların sağlık durumlarının iyi olduğu öğrenildi.

Polis ekipleri ise Aralık çiftine saldıran 2 kişiyi gözaltına aldı. - İZMİR

Kaynak: İHA
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İzmir'de yürek sızlatan görüntü: Yaşlı çift kanlar içerisinde kaldı İzmir'de yürek sızlatan görüntü: Yaşlı çift kanlar içerisinde kaldı İzmir'de komşularının darbettiği çift hastaneye kaldırıldı İzmir'de komşularının darbettiği çift hastaneye kaldırıldı

Torbalı, Hatice, Aralık, İzmir, 3. Sayfa, Son Dakika

Son Dakika 3. Sayfa İzmir'de yürek sızlatan görüntü: Yaşlı çift kanlar içerisinde kaldı - Son Dakika


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SON DAKİKA: İzmir'de yürek sızlatan görüntü: Yaşlı çift kanlar içerisinde kaldı - Son Dakika
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