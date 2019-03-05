İzmir'de Yürek Sızlatan Olay: Köpeği Otomobile Bağlayıp Sürükledi

İzmir'in Bergama ilçesinde bir kişi, köpeği otomobilin arkasına bağlayıp kilometrelerce yolda sürükledi.

İzmir'in Bergama ilçesinde bir kişi, köpeği otomobilin arkasına bağlayıp kilometrelerce yolda sürükledi. Korkunç olay, bir tır şoförü tarafından kaydedildi.



Bergama ilçesi Kozak Yaylası yolu üzerinde yaşanan olayda, kimliği belirsiz sürücü ve yanında bulunan arkadaşı, köpeği boğazından bir otomobilin arka tamponuna bağlayıp kilometrelerce yolda sürükledi. İşkence anlarına tanıklık eden ve arkadan gelen tır sürücüsü ise bu korkunç anları sosyal medyadan paylaştı.



Jandarmada sürücüyü ve yanındaki kişiyi bulmak için çalışma başlatırken, Sokak Hayvanlarını Koruma Yaşatma Rehabilitasyon ve Eğitim Derneği de sürücüden şikayetçi oldu. - İZMİR

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Köpeği Otomobilin Arkasına Bağlayıp Kilometrelerce Sürüklediler

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