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İzmir'de yurt dışına kaçarken yakalanan FETÖ üyelerinden 9'u tutuklandı - Son Dakika

İzmir'de yurt dışına kaçarken yakalanan FETÖ üyelerinden 9'u tutuklandı

18.11.2021 13:12
İzmir'de yurt dışına kaçarken yakalanan FETÖ üyelerinden 9'u tutuklandı

Fetullahçı Terör Örgütü'ne (FETÖ) üye oldukları iddiasıyla haklarında dava ya da soruşturma bulunması nedeniyle İzmir'de deniz yoluyla yurt dışına kaçmaya çalışırken yakalanan 15 şüpheliden 9'u tutuklandı.

Fetullahçı Terör Örgütü'ne (FETÖ) üye oldukları iddiasıyla haklarında dava ya da soruşturma bulunması nedeniyle İzmir'de deniz yoluyla yurt dışına kaçmaya çalışırken yakalanan 15 şüpheliden 9'u tutuklandı.

Urla ilçesindeki Demircili Sahili hattında yakalanan 14 şüphelinin ardından bir şüpheli daha gözaltına alındı.

Emniyetteki işlemi tamamlanan şüpheliler, adliyeye sevk edildi.

Gözaltına alınanlardan meslekten ihraç edilmiş eski Dışişleri Bakanlığı mensubu Ş.R.A. tutuklanırken, aynı kurumdan ihraç edilmiş eşi N.A, hakkındaki soruşturmayı yürüten Ankara Cumhuriyet Başsavcılığınca serbest bırakıldı.

Diğer zanlılardan M.B, A.Ş, E.F.Ş, eski pilot üsteğmenler C.C. ve İ.M. ve eski askeri öğrenci O.Y. tutuklandı. Eski komiser O.Ş. ve avukat A.T, kesinleşen cezalarının infazı için cezaevine gönderildi.

Şüphelilerden H.T, emniyet mahrem imamı olduğu öne sürülen O.T, eski istihbarat üsteğmen E.M ve avukat H.N.Ç, adli kontrol şartıyla serbest kaldı. S.Ç. de hakkındaki davanın görüldüğü mahkemece serbest bırakıldı.

Kaçış girişimini organize ettiği iddiasıyla yakalanan şüphelinin ise işlemi sürüyor.

Aralarında eski Dışişleri Bakanlığı mensupları Ş.A. ve N.A'nın da aralarında olduğu 15 şüpheli, dün tekneyle kaçmayı planladıkları Demircili Sahili hattında gözaltına alınmıştı.

Şüphelilerin kaçış girişimini organize ettiği iddia edilen kişi de aynı bölgede yakalanmıştı.

Operasyonda şüphelilere ait laptop, 4 flaş bellek, hafıza kartları, çok sayıda doküman ve sahte kimlikler ele geçirilmişti.

Fetullahçı Terör Örgütü, Dışişleri Bakanlığı, Demircili, İzmir, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel İzmir'de yurt dışına kaçarken yakalanan FETÖ üyelerinden 9'u tutuklandı - Son Dakika


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