İzmir'de yüz yüze eğitim yeniden başladı - Son Dakika

İzmir'de yüz yüze eğitim yeniden başladı

15.02.2021 10:58

İzmir'de yüz yüze eğitim yeniden başladı İzmir'de öğrenciler teneffüste sosyal mesafeye uyarak oyun oynadı Virüsün hiç görülmediği köy ve benzeri yerleşim yerlerinde ve anaokullarında yüz yüze eğitime geçildi.

İzmir'de yüz yüze eğitim yeniden başladı

İzmir'de öğrenciler teneffüste sosyal mesafeye uyarak oyun oynadı

İZMİR - Virüsün hiç görülmediği köy ve benzeri yerleşim yerlerinde ve anaokullarında yüz yüze eğitime geçildi. İzmir'de okullarına kavuşan 16 bin 250 öğrenci derslere girerken, teneffüslerde de öğretmenlerin uyarısıyla sosyal mesafeye uyarak oyun oynadı.

Salgın koşullarının hafif seyrettiği veya virüsün hiç görülmediği köy ve benzeri yerleşim yerlerinde ilçe hıfzıssıhha kurullarının kararına bağlı olarak okullar açıldı. Köylerdeki ilkokul ve ortaokullar ile ilkokul düzeyindeki 6 bin birleştirilmiş sınıfta ve 2 bin 700 anaokulunda haftada 5 gün yüz yüze eğitime geçildi. İzmir'de de birleştirilmiş sınıf uygulaması yapan ilkokul, köy ve seyrek nüfuslu yerleşim birimlerindeki ilkokul ve ortaokullar olmak üzere toplam 287 okulda, 16 bin 250 öğrenci haftada 5 gün yüz yüze eğitime başladı.

Hijyen önlemleri alındı

Öte yandan İzmir'deki tüm okullarda kademeli olarak yüz yüze eğitime geçilecek olması nedeniyle yeteri kadar dezenfektan ve maske dağıtımı sürdürüldü. İldeki okullar bünyesinde "Okulum Temiz Belgesi Projesi" kapsamında temizlik ve hijyen ile ilgili tüm önlemler alınarak, okul içerisindeki tüm sınıflar ve diğer bölümlerin dezenfekte işlemi yapılarak, sınıflarda her öğrencinin oturacağı sıralar ayrı ayrı belirlendi. Okulların bahçelerine pandemi ile ilgili görsel afişler asılarak, okul girişlerinde ateş ölçümü ve HES kodu sorgulaması başlatılırken, koridorlarda yeterli sayıda dezenfektan noktaları oluşturuldu. Ayrıca bina girişlerine hijyen paspasları yerleştirilirken okulların tüm derslikleri ve diğer alanlarına korona virüs konusunda bilgilendirme afişleri ve talimatlar asılarak, her teneffüste sınıfların havalandırılması için gerekli tedbirler de alındı.

Çocuklar teneffüslerde sosyal mesafeye uydu

Maskelerini takarak okullara giren çocuklar, teneffüslerde de öğretmenlerin uyarısıyla sosyal mesafeye uyarak oyun oynadı.

8'inci sınıf öğrencileri 1 Mart'ta başlıyor

Öte yandan İzmir'de, eğitim yapılacak günler ile eğitime başlama saatlerinin öğretmenlerle birlikte okul yönetimlerince belirlenecek olan tüm resmi ve özel ortaokullar ile imam hatip ortaokulları olmak üzere toplam 692 okulda öğrenim gören 46 bin civarındaki 8'inci sınıf öğrencileri de 1 Mart 2021 tarihi itibariyle hafta da iki gün yüz yüze eğitime başlayacak.

İzmir'de yüz yüze eğitim yeniden başladı
İzmir'de yüz yüze eğitim yeniden başladı
İzmir'de yüz yüze eğitim yeniden başladı
İzmir'de yüz yüze eğitim yeniden başladı

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Kaynak: İHA

Son Dakika Güncel İzmir'de yüz yüze eğitim yeniden başladı - Son Dakika


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