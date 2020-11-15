İzmir'de "Zafer Günü Kutlu Olsun Can Azerbaycan" etkinliği - Son Dakika

İzmir'de Dünya Azerbaycanlıları Kongresi tarafından Azerbaycan ordusunun Ermenistan işgali altındaki Dağlık Karabağ'da elde ettiği zafer dolayısıyla "Zafer Günü Kutlu Olsun" etkinliği düzenlendi.

Sivil toplum kuruluşu temsilcileri, İzmir'deki Azerbaycan Türkleri ile çok sayıda vatandaşın katılımıyla Konak Meydanı'nda düzenlenen etkinlikte, şehitler ve İzmir depreminde hayatını kaybedenler anısına lokma dağıtıldı.

Türk ve Azerbaycan bayraklarının açıldığı programda konuşan Dünya Azerbaycanlıları Kongresi Başkanı Dr. Asıf Kurban, Azerbaycan ordusunun, Ermenistan işgali altındaki topraklarını kurtarmak için sürdürdüğü operasyonların başarıyla sonuçlanmasının, kendilerini mutlu ettiğini belirtti.

Azerbaycan'ın meşru müdafaa hakkını kullanarak sivil halkın güvenliğini sağlamak ve toprak bütünlüğünü korumak için öz topraklarında anti terör operasyonu yürüttüğünü aktaran Kurban, şöyle konuştu:

"Uzun yıllardır işgal altında olan topraklar işgalden kurtarılmıştır. Ermenistan'dan farklı olarak Azerbaycan Devleti başlatmış olduğu bu anti terör ameliyatında sivilleri ve sivil altyapıyı hedef almamıştır. Azerbaycan'ın, işgal altındaki Dağlık Karabağ topraklarını kurtarmak için başlattığı bu vatan savaşı sonucu şehadete yükselen kardeşlerimize Allah'tan rahmet, şehitlerin kederli yakınları başta olmak üzere bütün Azerbaycan halkına başsağlığı, gazilerimize acil şifalar diliyor, zaferin kazanılmasının mimarları olan şanlı ordumuz ve kahraman askerlerimize şükranlarımızı bir borç biliyoruz."

İşgalden kurtarılan toprakları yeniden inşa etmeleri gerektiğini ve yıllardır evlerine hasret kalan insanların huzurlu bir şekilde dönmelerinin sağlanmasının önemli olduğunu vurgulayan Kurban, şöyle devam etti:

"Bu problemleri çözmek, haklı sesimizi dünyaya daha iyi duyurmak, bölgeye barış ve huzurun gelmesi için Azerbaycan'la Türkiye'nin her zamankinden daha fazla birlik ve dayanışmaya ihtiyacı vardır. Türkiye'nin Rusya'yla birlikte Barış Gücü'nde, sahada ve masada yer alması bizlere güven vermiştir. Olması gereken de budur. Bölgede kalıcı barış ve istikrarın sağlanması için bu şarttır. Yine bir temennimiz de Azerbaycan'ın ayrılmaz bir parçası olan Nahçıvan ile Azerbaycan arasında açılacak koridorun güvenliğini sağlamak da dahil olmak üzere ve diğer hususlarda Türkiye'nin aktif rol oynamasıdır. Bu koridorun açılması öncelikle bölge ülkeleri ve dünya ekonomisi açısından önem arz etmektedir."