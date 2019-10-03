İzmir'de zam şampiyonu kabak

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) İzmir Bölge Müdürlüğünden alınan bilgilere göre Eylül ayında geçen aya göre fiyatı en fazla artan ürün yüzde 43,34'lük artışla kabak oldu, en çok elma ucuzladı.



İzmir'de tüketici fiyat endeksinde (TÜFE) (2003=100) 2019 yılı eylül ayında bir önceki aya göre yüzde 1,29, bir önceki yılın aralık ayına göre yüzde 9,30, bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 10,98 ve on iki aylık ortalamalara göre yüzde 18,86 artış gerçekleşti. TÜİK İzmir Bölge Müdürlüğünden alınan bilgilere göre eylül ayında geçen aya göre fiyatı en fazla artan ürün yüzde 43,34'lük artışla kabak oldu. Bu ürünü yüzde 37'lik artışla sarımsak, yüzde 15,27 ile erkek takım elbisesi, yüzde 14,35 ile doğalgaz ve yüzde 12,37'lik artışla servis ücreti takip etti. İzmir'de eylül ayında geçen aya göre fiyatı düşen ürünlerin başında elma geldi. Eylül ayında elma fiyatı yüzde 23,99 düşerken, bu ürünü fiyatı yüzde 18,59 düşen limon ile fiyatı yüzde 16,30 düşen kuru soğan izledi. - İZMİR