İzmir'de zam şampiyonu kabak - Son Dakika
Son Dakika Ekonomi İzmir'de zam şampiyonu kabak - Son Dakika Ekonomi

İzmir'de zam şampiyonu kabak

6 saat önce

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) İzmir Bölge Müdürlüğünden alınan bilgilere göre, Şubat ayında geçen aya göre fiyatı en fazla artan ürün yüzde 42,43'lük artışla kabak oldu.

İzmir'de zam şampiyonu kabak, System.String[]

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) İzmir Bölge Müdürlüğünden alınan bilgilere göre, Şubat ayında geçen aya göre fiyatı en fazla artan ürün yüzde 42,43'lük artışla kabak oldu.


Türkiye genelinde TÜFE'de (2003=100) 2020 yılı şubat ayında bir önceki aya göre yüzde 0,35, bir önceki yılın aralık ayına göre yüzde 1,71, bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 12,37 ve on iki aylık ortalamalara göre yüzde 13,94 artış gerçekleşti. İzmir'de ise TÜFE'de (2003=100) 2020 yılı şubat ayında bir önceki aya göre yüzde 0,03, bir önceki yılın aralık ayına göre yüzde 1,74, bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 12,90 ve on iki aylık ortalamalara göre yüzde 14,75 artış oldu.


Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) İzmir Bölge Müdürlüğünden alınan bilgilere göre, şubat ayında geçen aya göre fiyatı en fazla artan ürün yüzde 42,43'lük artışla kabak oldu. Bu ürünü yüzde 17,33'lük artışla limon, yüzde 11,13 ile salatalık, yüzde 9,53 ile patates ve yüzde 7,52'lik artışla buğday unu takip etti.


En çok erkek kazağı ucuzladı


İzmir'de şubat ayında geçen aya göre fiyatı düşen ürünlerin başında erkek kazağı geldi. Şubat ayında erkek kazağı fiyatı yüzde 16,99 düşerken, bu ürünü fiyatı yüzde 16,85 düşen domates ile fiyatı yüzde 15,77 düşen kadın kabanı izledi. Aylık en yüksek artış yüzde 1,69 ile TRC1 ( Gaziantep, Adıyaman, Kilis)'de oldu


İstatistiki Bölge Birimleri Sınıflaması (İBBS) 2. düzeyde bulunan 26 bölge içinde, bir önceki yılın aynı ayına göre en yüksek artış yüzde 13,76 ile TRA1 ( Erzurum, Erzincan, Bayburt) bölgesinde ve on iki aylık ortalamalara göre en yüksek artış yüzde 15,79 ile TRB2 ( Van, Muş, Bitlis, Hakkari) bölgesinde gerçekleşti. - İZMİR

Türkiye İstatistik Kurumu, Türkiye, İzmir, Ekonomi, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 03.03.2020 10:36 Kaynak: İHA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Son Dakika

Akdeniz'in meyve ve sebze ihracatı Şubat'ta 107 milyon doları geçti
Son dakika: TBMM İdlib oturumu, Genel Kurul'un katılımıyla başladı 'Twerk'lü sünnet düğününde karar çıktı: 1 dansçıya 10 ay hapis, diğer sanıklara beraat Alman basını, "İdlib'de 7 yıldır başaramadığımızı başardılar" deyip Türkiye'ye övgü yağdırdı

Son Dakika Haberleri
16:04 Zeytin yaprağının faydaları nelerdir? Zeytin yaprağı neye iyi gelir?
16:04 Yumurtanın faydaları nelerdir? Yumurta
16:04 Soğan suyunun faydaları nelerdir? Soğan suyu nasıl hazırlanır ve neye iyi gelir
16:04 Yaban mersini faydaları nelerdir? Yaban mersini neye iyi gelir?
16:04 Vazelin nedir? Ne işe yarar? Vazelin faydaları nelerdir?

Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 3.03.2020 16:57:18. #1.13#
ŞU AN BURADASINIZ: İzmir'de zam şampiyonu kabak - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]