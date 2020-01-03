İzmir'de zam şampiyonu patlıcan - Son Dakika
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İzmir'de zam şampiyonu patlıcan

6 saat önce

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK), 2019 yılı Aralık ayı enflasyon verilerini açıklarken, İzmir'de zam şampiyonu ürün patlıcan, en çok ucuzlayan ürün ise beyaz lahana oldu.

İzmir'de zam şampiyonu patlıcan, System.String[]

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK), 2019 yılı Aralık ayı enflasyon verilerini açıklarken, İzmir'de zam şampiyonu ürün patlıcan, en çok ucuzlayan ürün ise beyaz lahana oldu.


Türkiye genelinde TÜFE'de (2003=100) 2019 yılı Aralık ayında bir önceki aya göre yüzde 0,74, bir önceki yılın Aralık ayına göre yüzde 11,84, bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 11,84 ve on iki aylık ortalamalara göre yüzde 15,18 artış gerçekleşti. İzmir'de ise TÜFE'de (2003=100) 2019 yılı Aralık ayında bir önceki aya göre yüzde 0,69, bir önceki yılın Aralık ayına göre yüzde 12,45, bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 12,45 ve on iki aylık ortalamalara göre yüzde 15,93 artış gerçekleşti.


İzmir'de zam şampiyonu patlıcan


Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) İzmir Bölge Müdürlüğünden alınan bilgilere göre, Aralık ayında geçen aya göre fiyatı en fazla artan ürün yüzde 34,26'lık artışla patlıcan oldu. Bu ürünü yüzde 32,32'lik artışla kuru soğan, yüzde 17,19 ile domates, yüzde 14,44 ile dolmuş ücreti ve yüzde 7,21'lik artışla yoğurt takip etti.


En çok beyaz lahana ucuzladı


İzmir'de, Aralık ayında geçen aya göre fiyatı düşen ürünlerin başında beyaz lahana geldi. Aralık ayında beyaz lahana fiyatı yüzde 13,43 düşerken, bu ürünü fiyatı yüzde 13,39 düşen portakal ile fiyatı yüzde 10,75 düşen erkek kazağı izledi. - İZMİR

Türkiye İstatistik Kurumu, Aralık, İzmir, Ekonomi, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 03.01.2020 11:22 Kaynak: İHA
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