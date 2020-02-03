İzmir'de zam şampiyonu patlıcan

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) İzmir Bölge Müdürlüğünden alınan bilgilere göre ocak ayında geçen aya göre fiyatı en fazla artan ürün yüzde 86,42'lik artışla patlıcan oldu. Geçen aya göre fiyatı düşen ürünlerin başında erkek kazağı geldi.



TÜİK İzmir Bölge Müdürlüğünden alınan bilgilere göre ocak ayında geçen aya göre fiyatı en fazla artan ürün yüzde 86,42'lik artışla patlıcan oldu. Bu ürünü yüzde 38,76'lık artışla domates, yüzde 24,96 ile kuru soğan, yüzde 16,67 ile patates ve yüzde 15,44'lük artışla su faturası takip etti. İzmir'de ocak ayında geçen aya göre fiyatı düşen ürünlerin başında erkek kazağı geldi. Ocak ayında erkek kazağı fiyatı yüzde 20,99 düşerken, bu ürünü fiyatı yüzde 16,15 düşen kadın kabanı ile fiyatı yüzde 14,21 düşen çocuk elbisesi izledi.



İzmir'de TÜFE yıllık yüzde 12,99, aylık yüzde 1,71 arttı



Türkiye genelinde Tüketici fiyat endeksinde (TÜFE) (2003=100) 2020 yılı ocak ayında bir önceki aya göre yüzde 1,35, bir önceki yılın aralık ayına göre yüzde 1,35, bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 12,15 ve 12 aylık ortalamalara göre yüzde 14,52 artış gerçekleşti. İzmir'de ise TÜFE'de (2003=100) 2020 yılı ocak ayında bir önceki aya göre yüzde 1,71, bir önceki yılın aralık ayına göre yüzde 1,71, bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 12,99 ve on iki aylık ortalamalara göre yüzde 15,31 artış gerçekleşti. - İZMİR