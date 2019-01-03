Son Dakika Haberleri: İzmir'de Zam Şampiyonu Salatalık

İzmir'de Zam Şampiyonu Salatalık

1 saat önce

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) İzmir Bölge Müdürlüğünden alınan bilgilere göre, Aralık ayında geçen aya göre fiyatı en fazla artan ürün yüzde 44,39'luk artışla salatalık oldu.

İzmir'de Zam Şampiyonu Salatalık, System.String[]
Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) İzmir Bölge Müdürlüğünden alınan bilgilere göre, Aralık ayında geçen aya göre fiyatı en fazla artan ürün yüzde 44,39'luk artışla salatalık oldu.

Türkiye genelinde TÜFE'de, (2003=100) 2018 yılı Aralık ayında bir önceki aya göre yüzde 0,40 düşüş, bir önceki yılın Aralık ayına göre yüzde 20,30 ve on iki aylık ortalamalara göre yüzde 16,33 artış gerçekleşti.

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) İzmir Bölge Müdürlüğünden alınan bilgilere göre, Aralık ayında geçen aya göre fiyatı en fazla artan ürün yüzde 44,39'luk artışla salatalık oldu. Bu ürünü yüzde 34,61'lik artışla patlıcan, yüzde 19,15 ile ıspanak, yüzde 13,15 ile kuru soğan ve yüzde 7,91'lik artışla dolmuş ücreti takip etti.

İzmir'de Aralık ayında geçen aya göre fiyatı düşen ürünlerin başında ise portakal geldi. Aralık ayında portakal fiyatı yüzde 17,14 düşerken, bu ürünü fiyatı yüzde 14,78 düşen kadın kazağı ile fiyatı yüzde 10,96 düşen LPG dolum ücreti izledi. - İZMİR

»  »      Haber Yayın Tarihi : 03.01.2019 11:05 Kaynak: İHA

Türkiye, Türkiye İstatistik Kurumu, Aralık, İzmir, Ekonomi
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