İzmir'de zam şampiyonu salatalık

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) İzmir Bölge Müdürlüğünden alınan bilgilere göre, Kasım ayında geçen aya göre fiyatı en fazla artan ürün yüzde 28,82'lik artışla salatalık oldu.



Türkiye genelinde TÜFE'de (2003=100) 2019 yılı Kasım ayında bir önceki aya göre yüzde 0,38, bir önceki yılın aralık ayına göre yüzde 11,01, bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 10,56 ve on iki aylık ortalamalara göre yüzde 15,87 artış gerçekleşti.



İzmir'de ise TÜFE'de (2003=100) 2019 yılı Kasım ayında bir önceki aya göre yüzde 0,49, bir önceki yılın aralık ayına göre yüzde 11,69, bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 11,34 ve on iki aylık ortalamalara göre yüzde 16,59 artış gerçekleşti.



Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) İzmir Bölge Müdürlüğünden alınan bilgilere göre Kasım ayında geçen aya göre fiyatı en fazla artan ürün yüzde 28,82'lik artışla salatalık oldu. Bu ürünü yüzde 16,84'lük artışla belediye otobüs ücreti, yüzde 15,97 ile yünlü erkek kabanı, yüzde 11,14 ile domates ve yüzde 9,48'lik artışla kadın botu takip etti.



En çok ıspanak ucuzladı



İzmir'de kasım ayında geçen aya göre fiyatı düşen ürünlerin başında ıspanak geldi. Kasım ayında ıspanak fiyatı yüzde 42,88 düşerken, bu ürünü fiyatı yüzde 37,59 düşen karnabahar ile fiyatı yüzde 35,71 düşen portakal izledi.



İstatistiki Bölge Birimleri Sınıflaması (İBBS) 2. düzeyde bulunan 26 bölge içinde, bir önceki yılın aynı ayına göre en yüksek artış yüzde 12,03 ile TRA1 ( Erzurum, Erzincan, Bayburt) bölgesinde ve on iki aylık ortalamalara göre en yüksek artış yüzde 18,72 ile TRC2 ( Şanlıurfa, Diyarbakır) bölgesinde gerçekleşti. - İZMİR