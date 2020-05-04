İzmir'de zam şampiyonu sarımsak

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) İzmir Bölge Müdürlüğünden alınan bilgilere göre, Nisan ayında geçen aya göre fiyatı en fazla artan ürün yüzde 57,66'lık artışla sarımsak oldu. İzmir'de Nisan ayında geçen aya göre fiyatı düşen ürünlerin başında patlıcan geldi.



TÜİK İzmir Bölge Müdürlüğünden alınan bilgilere göre, Nisan ayında geçen aya göre fiyatı en fazla artan ürün yüzde 57,66'lık artışla sarımsak oldu. Bu ürünü yüzde 45,72'lik artışla kuru soğan, yüzde 27,98'lik artışla elbise (kadın için), yüzde 19,67'lik artışla pantolon (erkek için) ve yüzde 14,32'lik artışla mücevher (altın) takip etti. İzmir'de nisan ayında geçen aya göre fiyatı düşen ürünlerin başında patlıcan geldi. Nisan ayında patlıcan fiyatı yüzde 45,36 düşerken, bu ürünü fiyatı yüzde 36,48 düşen salatalık ile fiyatı yüzde 32,74 düşen kabak izledi.



Türkiye genelinde TÜFE'de (2003=100) 2020 yılı nisan ayında bir önceki aya göre yüzde 0,85, bir önceki yılın aralık ayına göre yüzde 3,16, bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 10,94 ve 12 aylık ortalamalara göre yüzde 12,66 artış gerçekleşti. İzmir'de ise TÜFE'de (2003=100) 2020 yılı nisan ayında bir önceki aya göre yüzde 1,28, bir önceki yılın aralık ayına göre yüzde 3,91, bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 12,05 ve 12 aylık ortalamalara göre yüzde 13,57 artış gerçekleşti. - İZMİR