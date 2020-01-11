İzmir'de zehir tacirlerine darbe: 10 kişi tutuklandı - Son Dakika
Son Dakika 3. Sayfa İzmir'de zehir tacirlerine darbe: 10 kişi tutuklandı - Son Dakika

İzmir'de zehir tacirlerine darbe: 10 kişi tutuklandı

6 saat önce

İzmir'in Kemalpaşa ilçesinde, düzenlenen uyuşturucu operasyonunda gözaltına alınan 10 kişi tutuklandı, baskında çok sayıda uyuşturucu madde ele geçirildi.

İzmir'de zehir tacirlerine darbe: 10 kişi tutuklandı, System.String[]

İzmir'in Kemalpaşa ilçesinde, düzenlenen uyuşturucu operasyonunda gözaltına alınan 10 kişi tutuklandı, baskında çok sayıda uyuşturucu madde ele geçirildi.


Edinilen bilgiye göre, İzmir İl Emniyet Müdürlüğüne bağlı Kemalpaşa İlçe Emniyet Müdürlüğü ve İzmir Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, ilçede uyuşturucu ve uyarıcı madde ticareti yapan kişilere yönelik ortak çalışma başlattı. Yaklaşık olarak 4 ay süren teknik ve fiziki takibin ardından operasyonun düğmesine basıldı. İlçede belirlenen 10 adrese eş zamanlı düzenlenen şafak baskınında 10 şüpheli gözaltına alındı. Operasyonda, 500 gram metamfetamin, 2 kilo esrar, 1 adet ruhsatsız silah ele geçirildi.


Gözaltına alınan 10 şüpheli, emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi. Adliye sevk edilen 10 kişi tutuklanarak cezaevine gönderildi. - İZMİR

Kemalpaşa, İzmir, 3. Sayfa, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 11.01.2020 05:01 Kaynak: İHA
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