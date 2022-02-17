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İzmir'de zehir tacirlerine darbe: 50 tutuklama - Son Dakika

İzmir'de zehir tacirlerine darbe: 50 tutuklama

17.02.2022 01:33
İzmir'de zehir tacirlerine darbe: 50 tutuklama

İzmir'de, polis ekipleri, zehir tacirlerine yönelik bin 115 adrese uyuşturucu operasyonu gerçekleştirdi.

İzmir'de, polis ekipleri, zehir tacirlerine yönelik bin 115 adrese uyuşturucu operasyonu gerçekleştirdi. Bin 305 kişiye işlem yapılırken 50 şüphelide tutuklanarak cezaevine gönderildi.

İzmir İl Emniyet Müdürlüğüne bağlı Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, zehir tacirlerine fırsat vermiyor. Bu kapsamda, 01-15 Şubat tarihleri arasında çeşitli operasyonlara imza attı. Baskınlarda; 10009 gram esrar-skunk, 182 gram kokain, 28 kök kenevir, 20 bin 316 gram sentetik kannabinoid, 2 kilo 961 gram metamfetamin, 103 gram eroin, 20 bin 612 sentetik ecza maddesi, 19 adet hassas terazi, 17, adet tabanca, 11 adet tüfek ve 306 adet çeşitli fişek ele geçirildi.

Öte yandan, yapılan bin 115 operasyonda, bin 305 kişiye işlem yapılırken 50 şüphelide tutuklanarak ceza evine gönderildi. 60 kişi ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı. - İZMİR

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Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü, Uyuşturucu Operasyonu, Polis, İzmir, 3. Sayfa, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika 3. Sayfa İzmir'de zehir tacirlerine darbe: 50 tutuklama - Son Dakika


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SON DAKİKA: İzmir'de zehir tacirlerine darbe: 50 tutuklama - Son Dakika
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