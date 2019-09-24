İzmir'de hayır amaçlı dağıtılan tavuk pilavı yiyen 50 kişi hastanelik oldu

İzmir'in Bergama ve Kınık ilçelerinde aynı anda 50 kişi zehirlenerek hastaneye kaldırıldı. Alınan bilgilere göre, Bergama ilçesinde hayır amacıyla dağıtılan yemeyi yiyen kişilerle, Kınık ilçesinde domates kurutma tesisindeki ilaçtan zehirlendikleri belirlenen 50 kişi tedavi altına alındı.

PİLAVI YİYEN HASTANEYE KOŞTU

Bergama- Kınık Garajı yakınlarında dün öğle saatlerinde hayır amaçlı dağıtılan tavuklu pilav yedikten sonra fenalaşan bir grup, bulantı ve kusma şikayetiyle Bergama Necla-Mithat Öztüre Devlet Hastanesine başvurdu. Kınık ilçesinde de bir grup, domates kurutma tesisinde ilaçtan zehirlendikleri şüphesiyle aynı hastanede tedavi altına alındı.

50 KİŞİDEN 48'İ TABURCU OLDU

Her iki olay sonucu hastaneye başvuran 50 kişiden 48'i tedavilerinin ardından taburcu edildi. Diğer 2 kişinin sağlık durumlarının iyi olduğu ancak tedbir amaçlı hastanede tutulduğu belirtildi.