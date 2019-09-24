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İzmir'de zehirlenme şüphesi: 50 kişi hastaneye başvurdu

27 dakika önce

İzmir'in Bergama ve Kınık ilçelerinde zehirlenme şüphesiyle 50 kişi hastanede tedavi altına alındı.

İzmir'de zehirlenme şüphesi: 50 kişi hastaneye başvurdu, System.String[]

İzmir'in Bergama ve Kınık ilçelerinde zehirlenme şüphesiyle 50 kişi hastanede tedavi altına alındı.


Olay, Bergama- Kınık Garajı yakınlarında dün öğle saatlerinde meydana geldi. İddiaya göre, hayır amaçlı dağıtılan tavuklu pilavı yedikten sonra fenalaşan bir grup, bulantı ve kusma şikayetiyle Bergama Necla-Mithat Öztüre Devlet Hastanesine başvurdu. Şahıslar burada tedavi altına alınırken, ayrıca, Kınık ilçesinde de bir grup, domates kurutma tesisinde ilaçtan zehirlendikleri şüphesiyle aynı hastanede tedavi altına alındı. Her iki olay sonucu hastaneye başvuran 50 kişiden 48'i tedavilerinin ardından taburcu edildi. Diğer 2 kişinin sağlık durumlarının iyi olduğu ancak tedbir amaçlı hastanede tutulduğu belirtildi. - İZMİR

Bergama, Kınık, İzmir, 3. Sayfa

Haber Yayın Tarihi: 24.09.2019 03:28 Kaynak: İHA
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