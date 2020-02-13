İzmir'de zehirli et verilen 9 köpek ve 3 kedi öldü - Son Dakika
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İzmir'de zehirli et verilen 9 köpek ve 3 kedi öldü

6 saat önce

İzmir'de zehirli et verilen 9 köpek ve 3 kedi öldüİZMİR'in Bornova ilçesinde, etle zehirlendiği öne sürülen 9 köpek ve 3 kedi telef oldu.

İzmir'de zehirli et verilen 9 köpek ve 3 kedi öldü

İZMİR'in Bornova ilçesinde, etle zehirlendiği öne sürülen 9 köpek ve 3 kedi telef oldu. Mahalle halkı sokakta yemek ve su vererek baktıklarını belirttikleri hayvanların kimseye bir zararının olmadığını söyleyerek, tepki gösterdi.

Koşukavak Mahallesi 4226 Sokak'taki boş arsada 9'u köpek, 3'ü kedi, toplam 12 sokak hayvanı, iddiaya göre, etle zehirlendi. Mahalleli, yemek ve su gibi ihtiyaçlarını karşıladıkları hayvanların zehirlenmesi karşısında şaşkına döndü. Telef olan hayvanların dışında zehirlenen 3 köpeğin ise hala hayatta olduğu anlaşıldı. Hayvanseverler, durumu polis ve belediye ekiplerine bildirildi. İhbar üzerine gelen belediye ekipleri, telef edilen 12 hayvanı gömmek için bulunduğu yerden götürdü. Hayatta olan 3 köpek ise tedavi için veterinere götürüldü.

Mahalle halkı hayvanların kimseye zarar vermediğini, bunu yapan kişinin vicdanının olmadığını söyleyip, tepki gösterdi. Polis ekipleri hayvanları kimin zehirlediğinin belirlenip, yakalanması için çalışma başlattı.

'BUNLARI YAPANLAR İNSAN DEĞİL'

Mahalle halkından evli ve 1 çocuk babası Erdinç Yılmaz (55), "Beslediğimiz köpeklerdi. Onlara gece bekçisi diyorduk. Herkes seviyor, besliyordu. 9 köpek, 3 kediyi zehirdiler. 3 köpek sağdı. Hala hayatta olanları veterinere götürdüler. Bu işi yapanlara lanet olsun diyorum. Bunları yapanlar insan değil" dedi.

Kendisi de köpek besleyen bir diğer mahalle sakini evli ve 1 çocuk babası tekstil atölyesi işletmecisi Bilgin Öztürk (52) ise, "Akşam hayvanları zehirlemişler. Sabah fark ettik. Kimseye zararları yoktu. Ben de köpek besliyorum. Benim köpeğim de onlarla oynuyordu. Allah'a havale ediyorum" ifadelerini kullandı.

İzmir'de zehirli et verilen 9 köpek ve 3 kedi öldü

Bornova, İzmir, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 13.02.2020 06:17 Kaynak: DHA
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