İzmir'de zeminde çatlaklar görülen mahalledeki 5 ev daha boşaltıldı - Son Dakika

İzmir'in Çiğli ilçesinde katı atık bertaraf tesisi yakınlarındaki bir mahallede zemin kayması ve çatlaklar nedeniyle 2 yıl önce bir konutun boşaltılmasının ardından geçen hafta 5 ev ve 1 ahır daha tahliye edildi.

Cumhuriyet Mahallesi Köseler mevkisinde bulunan 9613 sokakta Aralık 2019'da zeminde görülen çatlaklar nedeniyle 1 konut tahliye edildi.

Mahalle sakinlerinin bölgeye 2 kilometre mesafedeki Harmandalı Düzenli Atık Depolama Tesisinden sızıntı olduğu iddiası üzerine İzmir Büyükşehir Belediyesi, yer hareketlerinin atık depolama tesisiyle ilişkilendirilmesinin mümkün olmadığına yönelik bilimsel analiz sonuçlarını açıkladı.

Zemindeki kaymanın devam etmesi ve derin çatlakların konutlara zarar vermeye başlaması üzerine Cumhuriyet Mahallesi Muhtarlığı, Çiğli Kaymakamlığına bölgedeki diğer konutların da tahliye edilmesi için başvuruda bulundu.

Üniversitelerden alınan rapor doğrultusunda 9613 sokaktaki 5 konut ve 1 ahır, geçen hafta boşaltıldı. Büyükşehir Belediyesinin 6 aylık kira yardımında bulunduğu mahalle sakinlerine Kaymakamlık da bin 500 lira taşınma yardımı yaptı.

Bölgede altyapı çalışması yürüten İzmir Büyükşehir Belediyesinin bölgedeki zemin hareketlerinin önüne geçmek için 100 fore kazık çakmak üzere çalışma başlattığı öğrenildi. Mahalle sakinlerinin altyapı çalışmasının ardından konutlarına dönebilecekleri kaydedildi.

Zamanında tedbir alınmadığı iddiası

Muhtar Dursun Ali Kazar, AA muhabirine, zemin hareketlerinin katı atık tesisinden kaynaklandığını düşündüklerini, İzmir Büyükşehir Belediyesinin zamanında tedbir almaması sonucu tahliyelerin yaşandığını savundu.

Aralık 2019'da kaymaların ilk tespit edildiği dönemde 1 evin tahliye edildiğini, geçen hafta buna 5 ev ve 1 ahırın da eklendiğini aktaran Kazar, "Buradaki toprak kaymasının sebebinin çöp olduğuna, çöp suyundan kaynaklandığına adım gibi eminim. Tehlikenin ne boyutta olduğunu bilmiyoruz. Büyükşehir Belediyesi bir an önce katı atık tesisinin faaliyetini durdurmalı. Ancak Tunç Soyer, 2 yıldır benimle görüşmüyor. Başını kuma gömmüş bürokratlarını dinliyor." dedi.

Mahalle sakinlerinden Saime Ok ise evlerini 7 yıl önce planlı ve imara uygun şekilde yaptıklarını, o dönemde zeminin sağlam olduğuna ilişkin raporlar verildiğini belirterek, "Burada yaşamaktan korkuyoruz. Bu olay çöpten oluyor. Yetkililerden önlem almalarını istiyoruz." dedi.