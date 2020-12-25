İzmir'de Zeus Sunağı için toplantı yapıldı - Son Dakika

İzmir'de Zeus Sunağı için toplantı yapıldı

25.12.2020 09:45
İzmir'de Zeus Sunağı için toplantı yapıldı, System.String[]

İzmir'de, Almanya'nın başkenti Berlin'deki Zeus Sunağı'nın Bergama ilçesine iadesi çalışmaları konusunda toplantı düzenlendi.

İzmir'de, Almanya'nın başkenti Berlin'deki Zeus Sunağı'nın Bergama ilçesine iadesi çalışmaları konusunda toplantı düzenlendi.

Kültürpark İsmet İnönü Sanat Merkezi'ndeki toplantıya, Bergama Belediye Başkanı Hakan Koştu, Kültür ve Turizm İzmir İl Müdürlüğü yetkilileri ile Büyükşehir Belediyesi bürokratları katıldı.

Belediye Başkanı Koştu, toplantıda yaptığı konuşmada, 1870'li yıllarda götürülen Zeus Sunağı'nın öz yurduna dönmesi gerektiğini belirtti.

Sunağın Almanya'dan getirilmesine ilişkin çalışmalara yönelik Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy ile bir görüşme gerçekleştirdiğini belirten Koştu, "Zeus Sunağı ile ilgili tüm isteklerimizi, kaygılarımızı ve taleplerimizi sayın Bakanımıza ilettim. Bakanımız, uluslararası diplomasinin başlatılması ve Zeus Sunağı'nın ilçemize geri getirilmesi ile ilgili çalışmanın Bakanlık nezdinde yürütüleceğini ve bu çalışmaya destek vereceğini ifade etti." dedi.

Bergama Asklepion Antik Tiyatrosu'nda gerçekleştirilen Büyükşehir Belediye Meclisi toplantısında da sunağın geri getirilmesi için çalışma kararı alındığına işaret eden Koştu, "Bu haklı talebimiz için çok değerli katılımcılarla istişare ve değerlendirme toplantısı yapmış bulunuyoruz. Talebimizin güçlü bir şekilde tüm dünyaya duyurulmasını sağlayacağımıza inanıyorum." ifadesini kullandı.

Almanya, Bergama, İzmir, Zeus, Kültür Sanat, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Kültür Sanat İzmir'de Zeus Sunağı için toplantı yapıldı - Son Dakika


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