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İzmir'de zeytinlik alanda yangın

6 saat önce

İzmir'de zeytinlik alanda yangın (4)BİRİ YAVRU 2 KÖPEK KURTARILDIİzmir'in Balçova ilçesinde, zeytinlik alanda çıkan ve yakınlardaki Molla Gürani Sokak'taki 3 katlı bir apartmana da sıçrayıp, binanın tamamen yanmasına sebep olan yangında, aynı apartmanın bahçesinde yaşayan biri yavru, iki...

İzmir'de zeytinlik alanda yangın (4)
BİRİ YAVRU 2 KÖPEK KURTARILDI
İzmir'in Balçova ilçesinde, zeytinlik alanda çıkan ve yakınlardaki Molla Gürani Sokak'taki 3 katlı bir apartmana da sıçrayıp, binanın tamamen yanmasına sebep olan yangında, aynı apartmanın bahçesinde yaşayan biri yavru, iki köpek kurtarıldı. Yaklaşık 1 buçuk saat süreyle apartmanı saran alevlerden kaçmaya çalışan, 10 yaşındaki 'Tarçın' isimli kırma köpeğin gözlerinin üstünde ve vücudunun çeşitli yerlerinde yanıklar oluştu. Yangının söndürülmesinin ardından ailesi tarafından teslim alınan 'Tarçın'ın yaşadığı korku ve panik gözlerinden okundu. Veterinere götürülecek olan Tarçın'ın sağlık durumunun iyi olduğu bildirildi.
KONTROL ALTINA ALINDI
Yangında 70 dönüm zeytinlik ve ormanlık arazi ile üç katlı bir aparman ve tek katlı bir ev tamamen yandı. Yangın nedeniyle Eğitim Mahallesi'nin tamamına tedbir amacıyla elektrik verilemediği bildirildi. Kontrol altına alınan yangında, soğutma çalışmaları sürüyor.
İzmir'de zeytinlik alanda yangın
Haber Yayın Tarihi : 13.06.2019 07:10 Kaynak: DHA
Balçova, İzmir, Güncel
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