Son Dakika Haberleri: İzmir'de zeytinlik alanda yangın
Son Dakika Güncel Haber

İzmir'de zeytinlik alanda yangın

19 dakika önce

İzmir'in Bayındır ilçesinde zeytinlik ve bahçelerin bulunduğu alanda çıkan yangına müdahale ediliyor.

İzmir'in Bayındır ilçesinde zeytinlik ve bahçelerin bulunduğu alanda çıkan yangına müdahale ediliyor.
Alınan bilgeye göre, Bayındır ilçesi Balcılar Mahallesi'ndeki zeytinlik ve bahçelik alanda henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.
Çevredekilerin haber vermesi üzerine olay yerine İzmir Orman Bölge Müdürlüğüne bağlı, 3 helikopter ve 10 arazöz ile itfaiye ekipleri sevk edildi.
Ekiplerin yangını kontrol altına alma çalışmaları sürüyor.
Güncel

Haber Yayın Tarihi: 13.08.2019 06:35 Kaynak: AA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Irkçı Alman, Berlin'de iki kadına Türkçe konuştukları için saldırdı
Liverpool, Süper Kupa mücadelesi için İstanbul'da Gri kategoride 300'er bin TL ödülle aranan iki terörist öldürüldü Rus uçakları, Savunma Bakanı'nın uçağına yaklaşmaya çalışan NATO jetini uzaklaştırdı

SonDakika.com - Son Dakika Haberleri - Son Dakika
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 13.8.2019 18:54:50. #1.11#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: İzmir'de zeytinlik alanda yangın
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]