Son Dakika Haberleri: İzmir'de zeytinlik alandaki yangın evlere sıçradı (3)
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İzmir'de zeytinlik alandaki yangın evlere sıçradı (3)

7 saat önce

YANGIN, KONTROL ALTINA ALINDIİzmir'in Balçova ilçesinde İzmir- Çeşme Otoyolu'nun kenarındaki yangında 70 dönüm zeytinlik ve ormanlık arazi ile üç katlı bir aparman ve tek katlı bir ev tamamen yandı.

İzmir'de zeytinlik alandaki yangın evlere sıçradı (3), System.String[]

YANGIN, KONTROL ALTINA ALINDI
İzmir'in Balçova ilçesinde İzmir- Çeşme Otoyolu'nun kenarındaki yangında 70 dönüm zeytinlik ve ormanlık arazi ile üç katlı bir aparman ve tek katlı bir ev tamamen yandı. Yangın nedeniyle Eğitim Mahallesi'nin tamamına tedbir amacıyla elektrik verilemediği bildirildi. Kontrol altına alınan yangında, soğutma çalışmaları sürüyor.
Davut CAN/İZMİR,


Haber Yayın Tarihi : 13.06.2019 06:04 Kaynak: DHA
Çeşme, Balçova, İzmir, Güncel
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