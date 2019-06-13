Son Dakika Haberleri: İzmir'de zeytinlik alandaki yangın evlere sıçradı (4)
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İzmir'de zeytinlik alandaki yangın evlere sıçradı (4)

2 saat önce

'TARÇIN' İLE YAVRU KÖPEK KURTARILDIİzmir'in Balçova ilçesinde bulunan zeytinlikte çıkan, Molla Gürani Sokak'taki 3 katlı apartmana sıçrayıp, binanın yanmasına neden olan ve güçlükle kontrol altına alınan yangında, apartmanın bahçesinde yaşayan 1'i yavru 2 köpek kurtarıldı.

İzmir'de zeytinlik alandaki yangın evlere sıçradı (4), System.String[]

'TARÇIN' İLE YAVRU KÖPEK KURTARILDI
İzmir'in Balçova ilçesinde bulunan zeytinlikte çıkan, Molla Gürani Sokak'taki 3 katlı apartmana sıçrayıp, binanın yanmasına neden olan ve güçlükle kontrol altına alınan yangında, apartmanın bahçesinde yaşayan 1'i yavru 2 köpek kurtarıldı. Yaklaşık 1,5 saat süreyle apartmanı saran alevlerden kaçmaya çalışan, 10 yaşındaki 'Tarçın' isimli kırma köpeğin gözlerinin üstünde ve vücudunun çeşitli yerlerinde yanıklar oluştuğu görüldü. Yangının kontrol altına alınmasının ardından 'Tarçın' teslim alındı. 'Tarçın'ın veterinere götürüleceği öğrenildi. 


Haber Yayın Tarihi : 13.06.2019 10:25 Kaynak: DHA
Balçova, İzmir, Güncel
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