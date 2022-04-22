İzmir'de Zeytinlik Arazide Aç ve Susuz Kalan 94 Göçmen Kurtarıldı - Son Dakika
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İzmir'de Zeytinlik Arazide Aç ve Susuz Kalan 94 Göçmen Kurtarıldı

22.04.2022 22:02

İzmir'in Urla ilçesinde organizatörler tarafından zeytinlik arazide terk edilen 19'u çocuk 94 Afganistan uyruklu göçmen, jandarma ekipleri tarafından aç ve susuz haldeyken kurtarıldı.

İzmir'in Urla ilçesinde organizatörler tarafından zeytinlik arazide terk edilen 19'u çocuk 94 Afganistan uyruklu göçmen, jandarma ekipleri tarafından aç ve susuz haldeyken kurtarıldı.

İzmir İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, Urla ilçesine bağlı Zeytineli mahallesinin Çılga Koyu mevkiinde kaçak göçmenlerin aç susuz bekletildiği ihbarı üzerine harekete geçti. Arama- kurtarma operasyonu başlatan ekipler, zeytinlik arazide dağınık halde 19'u çocuk ve 15'i kadın olmak üzere 94 Afganistan uyruklu göçmen olduğunu tespit etti.

Organizatörler tarafından terk edildiklerini belirten, uzun süre aç ve susuz vaziyette kaldıklarını söyleyen göçmenlerin yiyecek ve içecek ihtiyaçları ekipler tarafından giderildi. Bulundukları araziden yaya olarak jandarma kontrolünde Dalyan Koyu mevkiine sevk edilen göçmenler, daha sonra araçlarla Urla Uzunkuyu Jandarma Karakol Komutanlığı'na gönderildi.

Göçmenler, işlemlerinin ardından Harmandalı Geri Gönderme Merkezi'ne sevk edilecek.

İzmir'de Zeytinlik Arazide Aç ve Susuz Kalan 94 Göçmen Kurtarıldı
İzmir'de Zeytinlik Arazide Aç ve Susuz Kalan 94 Göçmen Kurtarıldı
İzmir'de Zeytinlik Arazide Aç ve Susuz Kalan 94 Göçmen Kurtarıldı
İzmir'de Zeytinlik Arazide Aç ve Susuz Kalan 94 Göçmen Kurtarıldı

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Afganistan, Jandarma, Göçmen, İzmir, Güncel, Son Dakika

Kaynak: ANKA

Son Dakika Güncel İzmir'de Zeytinlik Arazide Aç ve Susuz Kalan 94 Göçmen Kurtarıldı - Son Dakika


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SON DAKİKA: İzmir'de Zeytinlik Arazide Aç ve Susuz Kalan 94 Göçmen Kurtarıldı - Son Dakika
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