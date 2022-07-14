Yangın saat 22.00 sıralarında Bayındır - Tire yolunda meydana geldi. Henüz belirlenemeyen sebepten çıkan yangın sebebiyle bölgeye ekipler sevk edildi. Büyüyen yangın rüzgarın da etkisi ile yolun karşı tarafına sıçrayarak yayıldı. İzmir Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Daire Başkanlığı ve Orman Bölge Müdürlüğü ekiplerinin anında müdahalesi ile kontrol altına alınan yangında polis ekipleri yolu trafiğe kapattı. Trafik akışı Yusuflu Köyü - Ilıca yolu tarafından verildi.

Kaynak: İHA

İzmir, 3. Sayfa, Son Dakika

Son Dakika › 3. Sayfa › İzmir'de zeytinlik yangını kontrol altına alındı - Son Dakika

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