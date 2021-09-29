İzmir'de zihinsel engelli kişiyi öldürdüğü iddiasıyla gözaltına alınan şüpheli tutuklandı - Son Dakika

İzmir'in Urla ilçesinde, zihinsel engelli 41 yaşındaki Özgür Bağış'ı evinde bıçakla öldürdüğü iddiasıyla gözaltına alınan şüpheli tutuklandı.

İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şubesi Cinayet Büro Amirliği ekipleri, 29 Nisan 2020'de, Sıra Mahallesi'ndeki ikametinde bıçaklanarak öldürülmüş halde bulunan zihinsel engelli Bağış'ın cinayet şüphelisini yakalamak için özel ekip kurdu.

Polis, daha önce ifadesine başvurduğu kişileri yeni deliller eşliğinde tekrar ifadeye çağırdı.

Geçen yıl şüpheli olarak gözaltına alınıp serbest bırakılan ve Özgür Bağış ile aynı mahallede ikamet eden F.Ö, çelişkili ifadeler vermesi üzerine savcılıkta çapraz sorguya alındı. Cinayet saatinde bulunduğu yeri ispatlayamayan ve Bağış ile hiç görüşmediğini öne süren F.Ö'nün, maktul ile birçok kez görüştüğü teknik çalışmayla ortaya konuldu.

Suçlamaları kabul etmeyen zanlı, sevk edildiği mahkemece tutuklandı.

Olay

Urla'da 29 Nisan 2020'de Sıra Mahallesi'ndeki evinde zihinsel engelli Özgür Bağış, komşularının ihbarı üzerine eve giren ekiplerce bıçaklanarak öldürülmüş halde bulunmuştu.

Bağış'ın ev arkadaşı 50 yaşındaki Sergin Coşkun da 12 Nisan'da da aynı evde ölü bulunmuş, her iki cinayetle ilgili soruşturma başlatılmıştı.