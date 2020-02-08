İzmir'de zihinsel engelli şahsın cesedi sulama havuzunda bulundu - Son Dakika
Son Dakika 3. Sayfa İzmir'de zihinsel engelli şahsın cesedi sulama havuzunda bulundu - Son Dakika

İzmir'de zihinsel engelli şahsın cesedi sulama havuzunda bulundu

12 dakika önce

İzmir'in Bayındır ilçesinde ailesi tarafından kayıp başvurusunda bulunulan zihinsel engelli şahsın cansız bedeni sulama havuzunda bulundu.

İzmir'de zihinsel engelli şahsın cesedi sulama havuzunda bulundu, System.String[]

İzmir'in Bayındır ilçesinde ailesi tarafından kayıp başvurusunda bulunulan zihinsel engelli şahsın cansız bedeni sulama havuzunda bulundu.


Edinilen bilgiye göre olay, saat 09.00 sıralarında ilçeye bağlı Atatürk Mahallesi'nde meydana geldi. Zihinsel engelli Murat Kelleci'nin (52) dün evine dönmemesi üzerine ailesi jandarma karakoluna giderek kayıp başvurusunda bulundu. Jandarma ekiplerince soruşturma kapsamında, Kelleci'yi bulmak için arama çalışmaları başlatıldı. Bugün sabah saatlerinde ise bir kişi tarlasına gittiği esnada, sulama havuzunda bir erkek cesedi olduğunu fark etti. Vatandaşın ihbarı üzerine olay yerine jandarma ekipleri geldi. Ekipler tarafından yapılan kontrollerde, ölen şahsın Murat Kelleci olduğu belirlendi. Kelleci'nin sulama havuzuna düşmesi sonucu boğularak yaşamanı yitirdiği öne sürülerken, acı haberi duyarak olay yerine gelen Kelleci'nin yakınları ise sinir krizi geçirdi.


Öte yandan, zihinsel engelli Murat Kelleci'nin cansız bedeni, savcının incelemesinin ardından kesin ölüm sebebinin belirlenmesi için İzmir Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı. - İZMİR

Jandarma, Bayındır, İzmir, 3. Sayfa, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 08.02.2020 08:38 Kaynak: İHA
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