İzmir'de zincirleme kaza: 1'i ağır 6 yaralı - Son Dakika
Son Dakika Güncel İzmir'de zincirleme kaza: 1'i ağır 6 yaralı - Son Dakika

İzmir'de zincirleme kaza: 1'i ağır 6 yaralı

6 saat önce

İzmir'de zincirleme kaza: 1'i ağır 6 yaralıİZMİR'in Bornova ilçesinde, 2 otomobil, 1 kamyon ve 1 TIR'ın karıştığı zincirleme kaza sonucunda 1'i ağır 6 kişi yaralandı.

İzmir'de zincirleme kaza: 1'i ağır 6 yaralı

İZMİR'in Bornova ilçesinde, 2 otomobil, 1 kamyon ve 1 TIR'ın karıştığı zincirleme kaza sonucunda 1'i ağır 6 kişi yaralandı.

Kaza, bugün saat 17.00 sıralarında Ankara Caddesi Osman Kibar Tüneli yakınında meydana geldi. İddiaya göre, Doğanlar yönünde Manisa Kavşağı istikametine seyir halinde olan bir otomobilde, henüz belirlenemeyen bir nedenle arıza meydana geldi. Bu sırada, söz konusu otomobilin arkasında seyir halinde olan başka bir otomobilin sürücüsü, arızalanan aracı görünce yavaşladı. İki otomobilinde cadde üzerinde yavaşlaması sonucu, arkadan gelen 35 MRJ 22 plakalı kamyon, otomobillere çarptı. Aynı dakikalar içerisinde, duramayan 35 UZ 422 plakalı TIR, şiddetli bir şekilde kazaya karıştı. Kazayı gören diğer sürücüler, durumu sağlık, itfaiye ve polis ekibine bildirdi. İhbar üzerine bölgeye çok sayıda, sağlık ve polis ekibi sevk edildi. Bölgeye gelen polis ekipleri, Ankara Caddesi'ni trafiğe kapatırken, itfaiye ekipleri araçlarda bulunan yaralıları çıkartarak sağlık ekiplerine teslim etti. 2 otomobil, 1 kamyon ve 1 TIR'ın karıştığı zincirleme kaza sonucunda 1'si ağır 6 kişi yaralandı. Ambulanslara alınan yaralılar, çevre hastanelere sevk edilirken, Ege Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi'nde tedaviye alınan TIR sürücüsünün hayati tehlikesinin bulunduğu öğrenildi. Cadde üzerinde yaklaşık 2 saat süren çalışmalar neticesinde, araçlar kaldırıldı. Ankara Caddesi tekrardan trafiğe açılırken, polis ekipleri kazayla ilgili soruşturma başlattı.

İzmir'de zincirleme kaza: 1'i ağır 6 yaralı

İzmir, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 09.01.2020 08:46 Kaynak: DHA
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