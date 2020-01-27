İzmir'de zincirleme kaza: 2'si ağır 3 yaralı - Son Dakika
Son Dakika 3. Sayfa İzmir'de zincirleme kaza: 2'si ağır 3 yaralı - Son Dakika

İzmir'de zincirleme kaza: 2'si ağır 3 yaralı

48 dakika önce

İzmir'in Bayraklı ilçesinde üç aracın karıştığı zincirleme trafik kazasında 2'si ağır 3 kişi yaralandı.

İzmir'de zincirleme kaza: 2'si ağır 3 yaralı, System.String[]

İzmir'in Bayraklı ilçesinde üç aracın karıştığı zincirleme trafik kazasında 2'si ağır 3 kişi yaralandı. Kaza nedeniyle Altınyol'da trafik akışı tek şeritten sağlanırken uzun araç kuyrukları oluştu.


Kaza, saat 22.00 sıralarında Altınyol Bayraklı üst geçidi civarında meydana geldi. İddiaya göre, Özdemir Alp T. idaresindeki 35 FT 806 plakalı otomobil Karşıyaka'dan Bayraklı istikametine giderken aynı yönde seyir halinde olan Yılmaz T. yönetimindeki 35 EA 7573 plakalı kamyonete arkadan çarptı. Çarpmanın etkisiyle kamyonet önünde seyir halinde olan Mehmet Ş. İdaresindeki 35 ULR 85 plakalı otomobile çarptı. 3 aracın karıştığı zincirleme trafik kazasında Yılmaz T. idaresindeki kamyonetin kasası yola fırlarken, Mehmet Ş.'nin otomobili refüjde bulunan aydınlatma direğine çarparak durabildi. Kazayı gören sürücüler durumu polis, itfaiye ve sağlık ekiplerine bildirdi. İhbar üzerine olay yerine gelen polis ekipleri geniş güvenlik önlemleri alırken olay yerine çok sayıda sağlık ekibi sevk edildi. Sağlık ekipleri kamyonette bulunan Yılmaz T. ve Deniz M. ile otomobilde bulunan Özdemir Alp T.'ye olay yerinde ilk müdahaleyi yaptı. Diğer otomobilde bulunan Mehmet Ş. isimli sürücü kazayı yara almadan atlattı.


Kazada yaralanan Yılmaz T., Tepecik Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne, Özdemir Alp T. ve Deniz M. ise Ege Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi'ne sevk edildi. Yaralılardan Yılmaz T. ve Deniz M.'nin durumunun ağır olduğu, Özdemir Alp T.'nin ise iyi olduğu öğrenildi.


Öte yandan, kaza nedeniyle Altınyol'da trafik akışı tek şeritten sağlandı. Araçların kaldırılmasıyla trafik akışı normale dönerken, kazayla ilgili soruşturma başlatıldı. - İZMİR

Bayraklı, İzmir, 3. Sayfa, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 27.01.2020 12:15 Kaynak: İHA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder

YORUMLAR


Son Dakika

Cezaevinde kaldığı 22 ay için 41 bin lira tazminat kazandı
Beşiktaş maçının ardından Kız arkadaşını arabada öldürüp köprüden atlayan adamın cesedi bulundu! Olay yerinden ilk kareler geldi Depremzedenin tarifsiz acısı: Eşim ve oğlum gözlerimin önünde öldü

Son Dakika Haberleri

Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 27.01.2020 01:03:42. #1.13#
ŞU AN BURADASINIZ: İzmir'de zincirleme kaza: 2'si ağır 3 yaralı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]