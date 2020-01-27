İzmir'de zincirleme kaza: 3 yaralı - Son Dakika
Son Dakika Güncel İzmir'de zincirleme kaza: 3 yaralı - Son Dakika

İzmir'de zincirleme kaza: 3 yaralı

6 saat önce

İZMİR'in Bayraklı ilçesinde, 2 otomobil ile kamyonetin karıştığı kazada 2'si ağır 3 kişi yaralandı.

İzmir'de zincirleme kaza: 3 yaralı, System.String[]

İZMİR'in Bayraklı ilçesinde, 2 otomobil ile kamyonetin karıştığı kazada 2'si ağır 3 kişi yaralandı. Kaza nedeniyle Altınyol'da ulaşım tek şeritten sağlandı.

Kaza, saat 22.00 sıralarında Altınyol Bayraklı üst geçidi yakınında meydana geldi. Karşıyaka'dan Bayraklı yönüne giden Özdemir Alp T. yönetimindeki 35 FT 806 plakalı otomobil, iddiaya göre aynı yönde giden Yılmaz T.'nin kullandığı 35 EA 7573 plakalı kamyonete arkadan çarptı. Yılmaz T.'nin kullandığı kamyonet çarpmanın şiddetiyle sürücüsünün kontrolünden çıkarak önündeki Mehmet Ş. yönetimindeki 35 ULR  85 plakalı otomobile çarptı. Kazada, Yılmaz T.'nin kullandığı kamyonetin kasası yola fırlarken, Mehmet Ş.'nin otomobili ise refüjdeki aydınlatma direğine çarptı. Kazada, Yılmaz T. ve Özdemir Alp T. ve kamyonetteki Deniz M. yaralandı.

Kazayı gören diğer sürücüler durumu sağlık, itfaiye ve polis ekiplerine bildirdi. İhbar üzerine bölgeye çok sayıda sağlık ekibi sevk edildi. Olay yerine gelen polis ekipleri çevre güvenliğini alırken, sağlık ekipleri yaralıları yapılan ilk müdahalelerinin ardından Tepecik Eğitim ve Araştırma Hastanesi ve Ege Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi'ne kaldırıldı. Hastanelerde tedaviye alınan yaralılardan Yılmaz T. ve Deniz M.'nin durumunun ağır olduğu bildirildi.

Öte yandan, kaza nedeniyle Altınyol'da trafik akışı tek şeritten sağlandı. Araçların kaldırılmasıyla trafik akışı normale döndü.


Karşıyaka, Bayraklı, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 27.01.2020 09:15 Kaynak: DHA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Son Dakika

Kobe Bryant'ın helikopterini kullanan pilotun ses kayıtları ortaya çıktı
Enkaz altındaki çifti tırnaklarıyla kazıyarak çıkaran Suriyeli genç, Bakan Soylu ile bir araya geldi Son Dakika: Elazığ depreminde ölü sayısı 40'a yükseldi Son dakika: Ankara'da 3.9 büyüklüğünde deprem meydana geldi

Son Dakika Haberleri

Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 27.01.2020 15:35:21. #1.13#
ŞU AN BURADASINIZ: İzmir'de zincirleme kaza: 3 yaralı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]