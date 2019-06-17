İzmir'de zincirleme kaza 4 yaralı
1 saat önce
İzmir'in Karabağlar ilçesinde 3 aracın karıştığı zincirleme kazada 4 kişi yaralandı.
İzmir
Haber Yayın Tarihi : 17.06.2019 03:25 Kaynak: İHA
'in Karabağlar
ilçesinde 3 aracın karıştığı zincirleme kazada 4 kişi yaralandı.
Kaza, 00.30 sıralarında Yeşillik Caddesinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, 35 KG 8752 plakalı kamyonet Konak
yönünden Gaziemir
istikametine seyir halindeyken 35 YS 258 plakalı Lozan
Meydanı- Gaziemir seferini yapan belediye otobüsüne arkadan çarptı. Arkadan gelen 35 FC 609 plakalı ticari taksi duramayarak kamyonette çarptı. Meydana gelen kazada kamyonette ve ticari takside bulunan 4 kişi yaralandı. Kazayı gören çevredeki vatandaşlar durumu sağlık, polis ve AKS ekiplerine bildirdi. Kamyonette sıkışan 2 kişi AKS ekipleri tarafından kamyonetten çıkarıldı. Yaralılar sağlık ekiplerince çevredeki hastanelere kaldırıldı. Yaralıların durumunun iyi olduğu öğrenildi.
Öte yandan, meydana gelen kaza nedeniyle yol bir süre trafiğe kapandı. Kaza yapan araçların kaldırılmasının ardından trafik normale döndü. - İZMİR
Kediye çarpmak istemeyen kadın sürücü bahçe duvarına çarptı
Kamyonet devrildi, kasasındaki sakatatlar yola saçıldı
Freni boşalan cip, bisikleti altına alıp dondurma dolabına çarptı
İstanbul'da Sultangazi Haseki Eğitim Araştırma Hastanesinin Çocuk Acil Bölümü karantinaya alındı