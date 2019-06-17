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İzmir'de zincirleme kaza: 4 yaralı

17 dakika önce

İZMİR'in Karabağlar ilçesinde, 3 aracın karıştığı zincirleme trafik kazası sonucu 4 kişi yaralandı.

İzmir'de zincirleme kaza: 4 yaralı, System.String[]
İZMİR'in Karabağlar ilçesinde, 3 aracın karıştığı zincirleme trafik kazası sonucu 4 kişi yaralandı. 
Kaza, saat 01.00 sıralarında Yeşillik Caddesi Kaymakkuyu Kavşağı yakınında meydana geldi. Cadde üzerinde seyir halinde olan 35 KG 8752 plakalı kamyonet sürücüsünün direksiyon kontrolünü yitirmesi sonucu aynı yönde ilerleyen İzmir Büyükşehir Belediyesi 'ne ait 35 YS 258 plakalı yolcu otobüsüne arkadan çarptı. Bu sırada arkadan gelen 35 FC 609 plakalı taksi ise kamyonete çarptı. Çarpmanın etkisiyle kamyonet içerisinde bulunan 2 kişi araçta sıkıştı. Kazayı gören çevredekiler durumu itfaiye, sağlık ve polis ekiplerine bildirdi. İhbar üzerine gelen itfaiye ekipleri yaptıkları müdahale ile kamyonette bulunan 2 kişiyi çıkartarak sağlık ekiplerine teslim etti. Öte yandan, takside bulunan 2 yaralı ise kendi imkanlarıyla çıktı. Ambulanslara alınan yaralılar, çevrede bulunan hastanelere sevk edildi. Hastanelerde tedaviye alınan yaralıların sağlık durumlarının iyi olduğu öğrenildi. Kaza sonrası Yeşillik Caddesi kısa bir süreliğine trafiğe kapatıldı. Kazaya karışan araçlar yol kenarına alınmasıyla trafik polisleri kontrollü bir şekilde trafik akışını sağladı. 
Kazayla ilgili başlatılan soruşturma sürüyor.

 


- İzmir
Haber Yayın Tarihi : 17.06.2019 08:56 Kaynak: DHA
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