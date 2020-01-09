İzmir'de zincirleme kaza: 6 yaralı - Son Dakika

İZMİR'in Bornova ilçesinde 2 otomobil, 1 kamyon ve 1 TIR'ın karıştığı zincirleme kaza sonucunda 1'i ağır 6 kişi yaralandı.

Kaza, saat 17.00 sıralarında Ankara Caddesi Osman Kibar Tüneli yakınında meydana geldi. Doğanlar'dan Manisa Kavşağı yönüne gidilen otomobilde, henüz belirlenemeyen nedenle arıza meydana geldi. Bu sırada, arkasındaki başka bir otomobilin sürücüsü, arızalanan otomobili görünce yavaşladı. İki otomobilin de yavaşlaması sonucu, arkadan gelen 35 MRJ 22 plakalı kamyon, otomobillere çarptı. Ardından sürücüsünün durduramadığı 35 UZ 422 plakalı TIR da kazaya karıştı.

Diğer sürücülerin ihbarı üzerine sağlık, itfaiye ve polis ekipleri kaza yerine sevk edildi. Polis , Ankara Caddesi'ni ulaşıma kapatırken, itfaiye ekiplerince araçlardan çıkarılan 1'i ağır 6 yaralı sağlık görevlilerince yapılan ilk müdahalesinin ardından hastanelere sevk edildi. Ege Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi'nde tedaviye alınan TIR sürücüsünün hayati tehlikesinin bulunduğu öğrenildi.

Caddede yaklaşık 2 saat süren çalışmaların ardından araçlar yoldan kaldırılırken, ulaşım normale döndü.