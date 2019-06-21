Son Dakika Haberleri: İzmir'de zincirleme trafik kazası: 1 ölü, 1 yaralı
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İzmir'de zincirleme trafik kazası: 1 ölü, 1 yaralı

11 dakika önce

İzmir'in Kemalpaşa ilçesinde meydana gelen zincirleme trafik kazasında 1 kişi öldü, 1 kişi yaralandı.

İzmir'in Kemalpaşa ilçesinde meydana gelen zincirleme trafik kazasında 1 kişi öldü, 1 kişi yaralandı.
Alınan bilgiye göre, Mahir Armut'un (46) kullandığı 31 ACC 627 plakalı tır, Kemalpaşa-İzmir Çevre Yolu Sütçüler mevkisinde Ali Karagöz idaresindeki 38 D 4181 plakalı soğan yüklü kamyona arakadan çarptı. Aynı istikamette giden Ahmet Kocatürk yönetimindeki 34 SL 3973 plakalı otomobil de tıra çarptı.
Kazada, tır sürücüsü araçta sıkıştı, otomobil sürücüsü yaralandı.
Vatandaşların durumu bildirmesi üzerine olay yerine polis, jandarma, sağlık ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Sıkıştığı yerden çıkarılan tır sürücüsü Mahir Armut'un hayatını kaybettiği belirlendi.
Kazada yaralanan otomobil sürücüsü Kocatürk 112 Acil Servis ekiplerince Ege Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesine kaldırıldı.
İzmir'de zincirleme trafik kazası: 1 ölü, 1 yaralı
Haber Yayın Tarihi : 21.06.2019 07:29 Kaynak: AA
Kemalpaşa, İzmir, Güncel
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