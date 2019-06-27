Son Dakika Haberleri: İzmir'de zincirleme trafik kazası: 1 ölü, 2 yaralı
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İzmir'de zincirleme trafik kazası: 1 ölü, 2 yaralı

30 dakika önce

İzmir'in Menderes ilçesinde meydana gelen zincirleme trafik kazası 1 kişi öldü, 2 kişi yaralandı.

İzmir'de zincirleme trafik kazası: 1 ölü, 2 yaralı, System.String[]
İzmir'in Menderes ilçesinde meydana gelen zincirleme trafik kazası 1 kişi öldü, 2 kişi yaralandı.
Bekir Cirit yönetimindeki otomobil, Menderes- Gümüldür kara yolunda karşı şeride geçerek plakası öğrenilemeyen iki otomobille çarpıştı.

Kazada, sürücüler Cirit ile Abdullah Tekin ve ismi öğrenilemeyen bir kişi yaralandı.

Durumun bildirilmesi üzerine olay yerine jandarma ve sağlık ekipleri sevk edildi. Yaralılar 112 Acil Servis ekiplerince kaldırıldıkları çeşitli hastanelerde tedavi altına alındı.
Gaziemir Nevvar Salih İşgören Devlet Hastanesine kaldırılan Bekir Cirit kurtarılamadı.

Diğer yaralıların hayati tehlikesinin bulunmadığı öğrenildi.
Haber Yayın Tarihi : 27.06.2019 07:37 Kaynak: AA
Menderes, İzmir, Güncel
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