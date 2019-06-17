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İzmir'de zincirleme trafik kazası: 4 yaralı

56 dakika önce

İzmir'in Karabağlar ilçesinde meydana gelen zincirleme trafik kazasında 4 kişi yaralandı.

İzmir'de zincirleme trafik kazası: 4 yaralı, System.String[]
İzmir'in Karabağlar ilçesinde meydana gelen zincirleme trafik kazasında 4 kişi yaralandı.
Alınan bilgiye göre, Yeşillik Caddesi Kaymakkuyu Kavşağı yakınlarında 35 KG 8752 plakalı kamyonet, aynı yönde ilerleyen İzmir Büyükşehir Belediyesine ait 35 YS 258 plakalı yolcu otobüsüne arkadan çarptı. Bu sırada arkadan gelen 35 FC 609 plakalı taksi de kamyonete çarptı.
Çarpmanın etkisiyle 2 kişi kamyonette sıkıştı, taksideki 2 kişi de yaralandı.
Kazayı görenler durumu itfaiye, sağlık ve polis ekiplerine bildirdi. Kamyonette sıkışan 2 kişi itfaiye ekiplerince çıkarıldı. Sağlık ekiplerince çeşitli hastanelere kaldırılan yaralıların hayati tehlikesinin bulunmadığı öğrenildi.
Kaza nedeniyle Yeşillik Caddesi kısa bir süreliğine trafiğe kapatıldı. Kazaya karışan araçlar çekici yardımıyla kaldırıldıktan sonra trafik akışı sağlandı.
Haber Yayın Tarihi : 17.06.2019 03:34 Kaynak: AA
Karabağlar, İzmir, Güncel
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