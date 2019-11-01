Son Dakika Haberleri: İzmir'de zincirleme trafik kazası: 9 kişi yaralandı
Son Dakika Güncel İzmir'de zincirleme trafik kazası: 9 kişi yaralandı

İzmir'de zincirleme trafik kazası: 9 kişi yaralandı

7 saat önce

İzmir'in Konak ilçesinde 6 aracın karıştığı zincirleme kazada 9 kişi yaralandı.

İzmir'in Konak ilçesinde 6 aracın karıştığı zincirleme kazada 9 kişi yaralandı.

Kaza, saat 04.00 sıralarında ilçeye bağlı Mürselpaşa Bulvarı'nda meydana geldi. Bornova istikametinden Konak yönüne gitmekte olan araçlar iddiaya göre cadde üzerinde duran ticari taksiyi gördü. Ticari taksiye çarpmak istemeyen 35 T 5494 plakalı bir başka ticari taksi şoförü manevra yapmak isterken direksiyon hakimiyetini kaybederek savruldu. Arkadan gelen 1 ticari taksi, 1 minibüs ve diğer 3 otomobil, havanında yağışlı olmasından dolayı kaygan zemininde etkisiyle kazaya karıştı. Sürücülerin ihbar vermesi üzerine olay yerine çok sayıda polis ve 112 Acil Servis ekibi sevk edildi. Olay yerine gelen trafik polislerince dubalarla çevre güvenliği sağlandı.

MİNİBÜS İÇERİSİNDE 9 İŞÇİ VARDI

Kazaya karışan ticari taksiler ve otomobillerin içirişinde toplamda 9 yolcunun olduğu öğrenilirken, kazaya karışan minibüsün içerisinde ise ayrıyeten 9 işçinin olduğu ve minibüs içerisindeki işçilerin kazadan yara almadığı bildirildi. Diğer araçlarda ki 9 kişinin ise çeşitli yerlerinden yaralandığı, olay yerine gelen ambulanslarla çevre hastanelere kaldırıldığı bildirildi.

Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.

(Mustafa İç/İHA)

İzmir'de zincirleme trafik kazası: 9 kişi yaralandı

Konak, İzmir, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 01.11.2019 09:05 Kaynak: İHA
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