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İZMİR DEFNE SAMYELİ, YILMAZ AİLESİYLE İLK KEZ GÖRÜNTÜLENDİ

1 saat önce

ÜNLÜ komedyen Cem Yılmaz, evlilik hazırlığı yaptığı ünlü sunucu Defne Samyeli ile birlikte İzmir'de ağabeyi Can Yılmaz ve Zafer Algöz'ün sahnelediği gösteriyi izledi.

ÜNLÜ komedyen Cem Yılmaz, evlilik hazırlığı yaptığı ünlü sunucu Defne Samyeli ile birlikte İzmir'de ağabeyi Can Yılmaz ve Zafer Algöz'ün sahnelediği gösteriyi izledi. Cem Yılmaz'ın annesi Sebahat Yılmaz ve babası Arif Yılmaz da çifte eşlik ederken, Samyeli ilk kez Yılmaz'ın anne ve babasıyla birlikte görüntülendi.
Ünlü oyuncu Zafer Algöz ve Can Yılmaz, yaşadıkları komik anekdotları seyircileri ile paylaşacakları 'Burda olan Burda kalır' adlı gösteriyi, dün (perşembe) Karşıyaka Suat Taşer Tiyatrosu'nda sahneledi. Ünlü komedyen Cem Yılmaz, evlilik hazırlığı yaptığı ünlü sunucu Defne Samyeli ile birlikte, ağabeyi ve yakın dostunun oyunu izlemeye geldi. Ünlü çifte, Cem Yılmaz'ın annesi Sebahat Yılmaz ve babası Arif Yılmaz da eşlik etti. Böylelikle ilk kez Defne Samyeli, Yılmaz'ın annesi ve babasıyla görüntü vermiş oldu. Yılmaz ailesi salona lüks bir minibüsle gelirken, aynı araçtan annesi babası ve sevgilisi Defne Samyeli de çıktı. Kulis kapısından giren Cem Yılmaz ve Defne Samyeli çiftini salonda gören vatandaşlar başta şaşkınlık yaşadı, ardından alkışladı. Bunun üzerine ünlü çift ise salondakileri selamladı. Ardından Yılmaz ailesi ve Samyeli, ön sıraya geçerek oturdu ve oyunu izledi.
İlk bölümün ardından dışarı çıkan, ikinci bölüm başlarken tekrar içeri giren Yılmaz ailesi ve Samyeli, yine alkışlarla karşılandı. Bu arada gelenler arasında Uğur Yücel'in de olması, alkışları arttırdı. Uğur Yücel de seyircileri selamladı. Oyun sonunda Can Yılmaz ve Zafer Algöz, Uğur Yücel ve Cem Yılmaz'ı, Bizim gibi gençlerin önünü açan ustalar gelsin sözleriyle anons edip sahneye çağırdı. Cem Yılmaz ve Can Yücel, sahneye çıkarak seyircileri selamladı.
Öte yandan ünlü komedyen Cem Yılmaz, eski eşi Ahu Yağtu'yu İzmir'deki ailesinden istemeye geldiğinde yine ailecek ilk kez görüntülenmişti.
İZMİR DEFNE SAMYELİ, YILMAZ AİLESİYLE İLK KEZ GÖRÜNTÜLENDİ
Haber Yayın Tarihi : 31.05.2019 01:25 Kaynak: DHA
İzmir, Cem Yılmaz, Defne Samyeli, Güncel
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