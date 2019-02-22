Son Dakika Haberleri: İzmir Değişim Dalgasında Sörf Yapmalı"

İzmir Değişim Dalgasında Sörf Yapmalı"

45 dakika önce

AK Parti Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Nihat Zeybekci, İzmir'in dünyada hızla değişen, gelişen ticari alışkanlıklara zaman kaybetmeden adapte olması gerektiğini vurgulayarak, "İzmir, değişim dalgasında sörf yapmalı, altında kalmamalı" dedi.

İzmir Değişim Dalgasında Sörf Yapmalı
AK Parti Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Nihat Zeybekci, İzmir'in dünyada hızla değişen, gelişen ticari alışkanlıklara zaman kaybetmeden adapte olması gerektiğini vurgulayarak, "İzmir, değişim dalgasında sörf yapmalı, altında kalmamalı" dedi.

Zeybekci'nin basın bürosundan yapılan yazılı açıklamaya göre Makine Sanayicileri İşadamları Derneği (MAKSİAD) üyeleriyle bir araya gelen Nihat Zeybekci, buradaki konuşmasında İzmir'in makus talihini değiştireceğine inandığını ifade etti.

İzmir'in geçmişte tarımın, ulaşımın, lojistiğin, sağlığın ve ekonominin merkezi olduğunu belirten Zeybekci, "Geçenlerde eski bir resim gösterdiler. Körfez gemi ve teknelerle dolu. Ulaşım ve nakliye denizden yapılıyor. Zaman içinde dünya değişmiş, ticaret, sanayi değişmiş ama İzmir buna ayak uyduramamış. Dünyada hızla büyüyen, gelişen bir ticaret dalgası var. ya o dalganın altında kalırız ya da üzerinde sörf yapıp keyfini çıkarırız. İzmir, değişim dalgasında sörf yapmalı, altında kalmamalı. Biz sörf yaparak keyfini çıkaranlardan olmak istiyoruz." ifadelerini kullandı.

Zeybekci, İzmir'de genç işsizlik oranının yüzde 26.5 olduğunu dile getirerek istihdam alanı açmanın pastayı, ekonomiyi büyütmekten geçtiğini dile getirdi.

Belediyenin yatırım alanlarını imar planlarına işleyerek yatırımcının önüne sunması gerektiğini bildiren Zeybekci, yatırımcıya avantajların anlatılması ve şehre çağrılması gerektiğini belirtti.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 22.02.2019 10:32 Kaynak: AA

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