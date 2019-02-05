İzmir Değişim Şöleni İle Değişimi Keşfet!

Dünya Değişim Akademisi tarafından 8-9-10 Şubat tarihlerinde düzenlenecek olan İzmir Değişim Şöleni, İzmir körfezinin en güzel noktasında yer alan MyPlaza'da gerçekleşecek. Organizasyon, başta İzmir olmak üzere, Ege Bölgesi, tüm Türkiye ve dünyadan uluslararası düzeyde oldukça geniş bir katılıma sahip. Katılımcılar şölende, nefes, biyoenerji, konsantrasyon, gevşeme gibi alanlarda yürütülen farkındalık çalışmaları aracılığıyla,unutulmaz bir deneyim yaşayacak. Üç gün boyunca devam edecek olan İzmir Şöleni organizasyonunda, altı temel enerji merkezini arındırma ve aktifleştirme için uygulanan tekniklerle, özgüven, yaratıcılık, kararlılık, sevgi, iletişim yeteneği ve zihinsel güç geliştirilecek. Çalışmalar, ilk kez katılacak katılımcılar için de uygundur.

İzmir Değişim Şöleni organizasyonunda yapılacak olan çalışmaların yararları ise değişim uzmanlarınca şöyle açıklanmış: Nefes çalışmaları ile sinir sistemigevşer. Böylece kişi olaylara daha pozitif ve çözüm odaklı bakmaya başlar. Öfke kontrolü sağlanır. Biyoenerji çalışmaları ile organizma enerji ile dolar ve kişi yaptığı her işte daha verimli hale gelir. Vücut çalıştırma teknikleri bedenin hem güçlenmesine hem de esnekliğinin artmasına yardımcı olur. Ayrıca fiziksel yorgunluğa iyi gelir, sağlıklı ve kalıcı zayıflamaya büyük katkı koyar. Konsantrasyon teknikleri sayesinde odaklanma gelişerek, zekâ aktifleşir. İş ve aile yaşamında başarı artar. Gevşeme çalışmaları sayesinde stres, gerilim ve günümüzün en sık rastlanan problemlerinden olan yorgunluk, uykusuzluk ve depresyon giderilir.