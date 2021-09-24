İzmir'deki 3. Uluslararası Çocuk Kongresi'nin açılış töreni yapıldı - Son Dakika

Sağlık Bilimleri Üniversitesi (SBÜ) İzmir Dr. Behçet Uz Çocuk Hastalıkları ve Cerrahisi Eğitim ve Araştırma Hastanesi tarafından dün ilk oturumu gerçekleştirilen 3. Uluslararası Çocuk Kongresi'nin açılış töreni gerçekleştirildi.

Kaya Termal Otel'de düzenlenen kongrenin açılış törenine, SBÜ Rektörü Prof. Dr. Cevdet Erdöl, İzmir İl Sağlık Müdürü Mehmet Burak Öztop ile akademisyenler katıldı.

Prof. Dr. Erdöl, yaptığı konuşmada, uluslararası düzeyde düzenlenen kongrenin üniversiteleri ve İzmir için çok önemli olduğunu söyledi.

Ulusal ve uluslararası alanlarda benzer kongrelerin gerçekleştirileceğini vurgulayan Prof. Dr. Erdöl, "Sağlıklı büyüyen nesiller yetiştirmek bizim geleceğimizi ilgilendiriyor. Bu konunun üzerinde durmazsak geleceğimizi kaybederiz. Bu bakımdan organizasyonda emeği geçenlere ve katılımcılara teşekkürlerimi sunuyorum. Çocuk kliniklerinin enerjisinin diğer kliniklere örnek olmasını temenni ederek, tüm ekibi tebrik ediyorum." dedi.

İzmir İl Sağlık Müdürü Mehmet Burak Öztop ise SBÜ İzmir Dr. Behçet Uz Çocuk Sağlığı ve Cerrahisi Eğitim ve Araştırma Hastanesinin kendi kategorisinde bölge ve ülke genelinde ilk sırada yer alan köklü bir geçmişe sahip olduğunu ifade etti.

Hastane başhekimi Prof. Dr. Behzat Özkan, hastanelerinin 74. yılında "Güçlü Kemikler, Sağlıklı Çocuklar" sloganıyla düzenledikleri kongrenin hayırlı olmasını diledi. Özkan, kongrede 179 konuşmacının yer aldığını belirterek, "Kongremizde dünyayı etkisi altına alan yeni tip koronavirüs (Kovid-19) pandemisi, aşılar, beslenme, kök hücre, sağlıkta yapay zeka, cerrahi gibi çocuk sağlığını ilgilendiren temel konular sempozyumlarla ele alınacak." diye konuştu.

Türkiye Sağlık Enstitüleri Başkanı (TÜSEB) Prof. Dr. Erhan Akdoğan, yaptığı konuşmada, yürütülen yerli aşı çalışmalarına ilişkin bilgi verdi.

Ankara Şehir Hastanesinde Faz 3 çalışmaları devam eden yerli aşı Turkovac ile CoronoVac aşısının 3. doz etkinliklerinin kıyaslanacağı 222 gönüllü üzerinde yapılacak klinik çalışmanın sonuçlarını heyecanla beklediklerini aktaran Prof. Dr. Akdoğan, "Önümüzdeki haftanın başında buradaki sonuçları bekliyoruz. Devam ediyor. 69 gönüllüye ilişkin ön sonuçları gördük. Gerçekten çok anlamlı sonuçlar olduğunu söyleyebilirim." şeklinde konuştu.

Almanya, İngiltere, Polonya, İtalya ve İspanya'dan bilim insanlarının da katıldığı kongre, yarın sona erecek.