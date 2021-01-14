İzmir'deki 57'nci tugayda hava savunma eğitimleri düzenlendi - Son Dakika

İzmir'deki 57'nci tugayda hava savunma eğitimleri düzenlendi
14.01.2021 12:15
Milli Savunma Bakanlığı, İzmir'deki 57'nci Topçu Tugayı Hava Savunma Tabur Komutanlığında, hava savunmasına ilişkin eğitimlerin gerçekleştirildiğini bildirdi.
Milli Savunma Bakanlığı, İzmir'deki 57'nci Topçu Tugayı Hava Savunma Tabur Komutanlığında, hava savunmasına ilişkin eğitimlerin gerçekleştirildiğini bildirdi.
Bakanlığın sosyal medya hesabından yapılan açıklamada, "İzmir'deki 57'nci Topçu Tugayı Hava Savunma Tabur Komutanlığımızda görevli personelimiz, hava savunma topuyla hava hedeflerinin takibi, ateş altına alınması, Sentinel ve Kalkan radar sistem kurulumlarını kapsayan eğitimler gerçekleştirdi." ifadesi kullanıldı.
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